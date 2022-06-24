港传习近平旧部王小洪将任中国公安部长 紧握“刀把子”

中国/公安部

中国公安部党委书记兼常务副部长王小洪将接替赵克志担任公安部部长。王小洪是中共总书记习近平的福州旧部，他并将出任中央港澳工作领导小组副组长，介入港澳事务。以上是星岛日报今天在一篇文章中引述知情者透露的讯息。

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据中央社署名张谦今天引述港媒报道称，习近平旧部王小洪将任中国公安部长。据星岛日报今天在一篇文章中表示，去年11月，王小洪升任公安部党委书记，外界就猜测他很快接任部长，只是半年过后仍没有消息。但文章引述消息指出，5月底，王小洪已经主持公安部的工作，并获提名为部长人选，明天可望正式获委任为部长。

据分析，中共一直牢牢掌握“枪杆子”和“刀把子”，前者是军队，后者则是以公安为首的政法队伍。习近平执政10年，整肃了10年的“刀把子”，前几年主要是周永康集团，最近两、三年则是孙力军集团。文章表示，王小洪是习近平的福州旧部，正式成为“公安一哥”，等于为习近平紧握“刀把子”。

文章并指出，按照惯例，公安部长将担任国务委员，还会担任中央港澳工作领导小组副组长，介入港澳事务。

中央社引述网上资料显示，王小洪生于1957年，福建福州人，早期在福建工作，2013年调任河南省政府省长助理、省公安厅厅长，2014年升任河南省副省长。2015年3月，王小洪调任北京市副市长、市公安局党委书记、局长，2016年任公安部副部长。