澳洲大使肖千演讲：中澳关系恶化是澳洲先开“第一枪”

双边关系

中国驻澳大利亚大使肖千6月24日表示，中国与澳大利亚关系近年来之所以恶化是因为当时的澳大利亚政府开了“第一枪”，以安全关切为由禁止华为参与澳大利亚的5G网络建设。不过如果澳大利亚新政府采取行动，双边关系又有改善的机会。肖千发表演说的同时，也遭人权抗议者多次打断。

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肖千是在悉尼科技大学澳中关系研究所发表的一场公开演讲中作上述表示的。这也是肖千今年1月底上任以来首次就中澳关系公开发表演讲。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，也是澳大利亚铁矿石的最大买家。但是近年来随着中美关系的恶化，中澳关系也也陷入困境。北京因为澳大利亚2020年呼吁对新冠病毒进行独立的国际溯源调查以及将华为排除在5G网络建设之外，而对堪培拉实施了经济与贸易制裁，同时切断了中澳之间的所有高层互动。

上月底赢得大选而成为澳大利亚新总理的安东尼∙阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）就任后访问日本时曾表示，中国如果想改善与澳大利亚的关系，就需要解除对澳大利亚的经济和贸易制裁。澳大利亚新政府也曾对北京与所罗门群岛签署的安全协议表达关切。

“事实是，澳大利亚前政府采取了某些政策和行动阻止华为和其他澳大利亚企业的正常合作关系，还有其他中国企业也有类似遭遇，造成巨大经济损失，华为也被踢出澳大利亚这个市场，”肖千在演讲后回答问题时辩称说。

“这应该是第一枪，损害了两国的正常关系。未来，我们对采取联合努力的大门是敞开的，双方采取实质行动恢复正常关系，”他说。

肖千否认北京对澳大利亚商品实施了贸易制裁，声称这些措施都是对中国公司提出的倾销抱怨或中国消费者对澳大利亚不满而作出的反应。

肖千演讲和回答问题时，不断遭到台下抗议人士的打断。抗议人士举着标语牌或呼喊口号，抨击中国政府在新疆、西藏侵犯人权，同时表达对香港独立的支持。有些抗议人士被现场的保安人员带离会场。

阿尔巴尼斯胜选出任总理后，中国国务院总理李克强曾致信表示祝贺，这也被一些人视为北京希望与堪培拉重设双边关系的姿态。中国国防部长魏凤和本月早些时候在新加坡出席香格里拉安全论坛时，还曾与澳大利亚新任国防部长理查德∙马勒斯（Richard Marles）举行了历时一个小时的双边会晤。

这也是两国部长级官员两年多来首次面对面的会晤。

肖千称，中澳如果要改善关系，需要在五个领域共同作出努力。他认为，澳大利亚应该尊重中国的社会主义政治制度，以“优惠而公平”的政策坚持在经济事务中互利互惠，以理性态度对待安全，在地区事务上与中国合作，同时“适当处理分歧”。