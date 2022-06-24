解封后上海人消费不积极 时尚品牌清仓难

上海消费低迷

上海解封已将近一个月，但消费者一直捂紧荷包，时尚品牌零售商库存陷入积压。为执行北京当局的病毒清零政策，上海于4月初封城，一直持续了两个月。期间，这个拥有2,500万人口的城市陷入停滞状态，商店里的服装和美容产品陈列品无人问津，载有进口服装的集装箱滞留港口。

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本月该市重新开放后，大量货物离开仓库，来到商店的货架上，让原本已经堆满未售出商品的货架越发不堪重负。通常情况下，中国约有五分之一的进口货物通过上海港入境。

于是，上海的商家挂出了各种“促销”招牌。从露露柠檬（lululemon）到维多利亚的秘密（Victoria’s Secret）等零售商都通过提供折扣以吸引顾客。

即使是在线零售商也在努力清理封锁和供应链中断造成的供应过剩。

路透社报导说，中国市场电子商务合作伙伴功夫数据（Kung Fu Data）创始人兼首席执行官乔什‧加德纳（Josh Gardner）说：“这对我们影响很大。”该公司为10个时尚品牌（包括G-Star Raw）管理在线商店。

与上海几乎所有其它零售商一样，这个意大利高端时尚品牌在整个4月和5月店门紧关。萨尔瓦托‧菲拉格慕拒绝对路透社发表评论。

OnTheList中国区总经理梁瑾（Jean Liang）说，奢侈品品牌现在对线上和线下销售更加开放，而化妆品品牌则积极主动地寻求促销，以清除多余库存。

她说：“以前都是我们向他们推销，询问他们的计划，现在他们主动找我们，这意味着他们有库存需要清理，以便有一个健康的库存状况。”

在线批发市场Peeba的供应链总监黄本尼（Benny Wong）说，将产品送到国外，在欧洲或美国分销是另一个解决方案，但目前由于航运和空运成本激增而变得棘手。

“现在的主要障碍是运输……这给库存所有者带来了很大的问题。”他说，“库存能害死人，一些产品类别有巨大的库存需要移动。”

据零售业工作人员称，重新开业数周后，零售业情绪低迷。上海的消费者尚未大量返回商场，市中心主要商场的人流约为平时的一半。

上海人不愿意回到室内公共场所，主要是担心再次被锁住。因为每次出现新增病例时，中共执意坚持的极端清零政策都要求实施封锁。

而且餐厅内用餐继续被禁止，也意味着商场失去了通过食品和饮料的吸引力获得的另一个财源。

在整个中国，5月份的零售额比去年同期下滑了6.7%，延续了上个月11.1%的跌幅。