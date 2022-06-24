香港珍宝海鲜舫南海沉没否 船东改口陷扑朔迷离

香港/珍宝海鲜舫

香港珍宝海鲜舫传沉没南海，但船东发言人改口称只是翻覆。法新社今天报道称，6月20日，香港投资公司新濠国际发展旗下的香港仔餐厅企业表示，这艘76米长的前海上浮动餐厅前一天在西沙群岛附近开始进水，在恶劣的天气条件下倾覆了。周四晚上，香港海事处发表声明说，它已获悉这一事件，并立即要求该公司提交报告。几小时后，法新社记者与公司发言人取得联系，他澄清说一直使用 "倾覆 "一词，而不是 "沉没"。

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因船东改口，据法新社说，围绕香港著名的漂浮餐厅 "Jumbo "的谜团进一步加深，因为船东对这个庞然大物上周被拖走时是否真的沉没感到困惑。

6月20日，香港投资公司新濠国际发展旗下的香港仔餐厅企业表示，这艘76米长的前餐厅前一天在西沙群岛附近开始进水，在 "恶劣 "的天气条件下倾覆了。当时的声明说：海域现场的水深超过1000米，使得打捞作业极为困难。

而周四晚上，香港海事处发表声明说，它从媒体得知这一事件，并立即要求该公司提交报告。该报告于周四提交，根据该部门的说法，报告称餐厅倾覆，但目前，珍宝号和拖船仍在西沙群岛附近的水域。

几小时后，法新社记者与该公司发言人取得联系，发言人澄清说一直使用 "倾覆 "一词，而不是 "沉没"。

当被问及该船是否已经沉没时，他重复说声明中说的是 "倾覆"，但没有解释为什么他提到了海水的深度，以及打捞该船行动非常困难。

南华早报也报道了与该公司一位女发言人的类似对话，她坚称该船是 "翻了"，而不是 "沉了"，但拒绝透露该船是否仍然漂浮。据该报称，它已被海事部门告知，如果该公司没有在24小时内向当局通报沉船事件，就可能违反了当地法规。

迄今为止，船东公司没有反驳本周早些时候当地和国际媒体广泛流传的关于珍宝号沉没的报道。

法新社说已经要求珍宝海鲜舫船东就该船的状况和发生的事情发表正式声明。

该公司此前曾表示，停泊在香港岛南部近半个世纪的珍宝海鲜舫在启航前接受了安全检查，在上周二出发前获得了 "所有必要的许可"。

中央社今天报道指承载许多人回忆的香港珍宝海鲜舫传沉没南海，长眠海面下1000公尺处，代表船东的女性发言人今天说法却大逆转，声称这座海上餐厅只是翻覆，但没说明这艘船目前在水下或水上。

香港“南华早报”（SCMP）说，香港仔饮食企业有限公司4天前首度披露，珍宝海鲜舫由拖船转往柬埔寨途中意外沉没，而船东的女性发言人今天则改口发表上述声明。

港府海事处23日晚告诉南华早报，香港仔饮食企业有限公司于24小时内，不向当局通报这起沉船事件，恐触犯当地法规。

这位女性发言人指出，珍宝海鲜舫并未“沉没”而是“翻覆”，“说船沉没不确实”。

中央社说，但明明就是香港仔饮食企业有限公司声称船沉了，还说因事故现场水深达1000公尺，打捞“极度困难”，究竟为何又不能称之为沉没，这位发言人没有答复。这位发言人也无法说明，珍宝海鲜舫目前确切位置，以及是否仍在海面上或已没入深海里，不过她发表公开谈话前，港府海事部门证实，船东已呈交有关于船只翻覆的书面报告。

海事处表示，珍宝海鲜舫与远洋拖船Jaewon 9目前还在翻覆的地点也就是西沙群岛海域附近，海事处发布的另一份声明暗指，船东可能违反当地的法规。

中央社说，珍宝海鲜舫历时46年，因2019年香港爆发反送中抗争，隔年又受到新冠病毒疫情影响，珍宝海鲜舫亏损达1亿港币而结束营业，船东说再也无法维持下去，于本月14日驶离香港。

不过，香港海事处发布的声明，没有明确珍宝海鲜舫是沉没在海水下，还是倾覆了但还漂浮在海面上，无助解谜。