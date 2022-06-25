中国官媒通报习近平7.1参加香港回归庆典消息

香港/习近平/7.1/新冠病毒疫情

中国官方通讯社新华社宣布了中国国家主席习近平将出席下周五纪念香港从英国移交给中国25周年的仪式的消息。法新社说，中国官方以此显示中国中央政府对负责在这个商业中心打上北京威权印记的新的地方领导人的支持。此前有消息说习近平可能乘高铁抵达香港，当天去当天回。

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据法新社说，习近平届时还将出席香港新政府的就职典礼，习近平会在香港回归25周年纪念会上发表讲话。

法新社说，如果习近平亲自出席，这将是自新冠病毒疫情大流行开始以来他第一次离开中国大陆的旅行。但新华社和香港当局都没有明确表示习近平是否会访问该城市或是否通过视频会议参与这些活动。新华社只是说，习近平主席将出席庆祝香港回归祖国25周年的大会。

中国国家主席通常会出席该半自治区新任行政长官的就职典礼。习近平上一次访问这个前英国殖民地是在2017年，参加即将离任的领导人林郑月娥当时的宣誓就职典礼。当时香港布防了大量警力。

习近平的访问将是一个强调北京在经过三年的政治动荡后对香港的新权威的机会。

今年7月1日将标志着香港在 "一国两制 "原则下的半自治时期的结束，该原则字面上许诺将保持到2047年。北京也曾承诺在50年内不改变香港的自由政治制度。

但是，在2019年大规模、有时是暴力的民主抗议活动之后实施的《国家安全法》镇压了所有不同的声音，当局将许多反对派人士送进了监狱。而一项选举改革将立法会的所有席位保留给可以被称为 "爱国者 "的香港人。

将于下周五宣誓就职的新任行政长官李家超监督了2019年警察对民主抗议活动的有争议的镇压。

据李家超说，他对习近平主席参与他的宣誓仪式感到高兴，并感谢习近平对香港的 "关心和支持"。据李家超在周六今天的一份声明中说，"香港正处于从混乱到治理，并逐步走向繁荣的关键阶段，"

不过，香港目前的新冠病毒疫情再爆发使人们对习近平是否出席这一双重活动产生怀疑。

香港的卫生防疫不如中国大陆的清零政策严格，目前740万人口中每天有超过1000个病例。周四，两名高级官员的新冠病毒检测结果呈阳性，并立即被置于隔离状态。

然而，林郑月娥保证说，香港情况 "并不那么令人担心"，住院人数仍处于低水平。

由于香港和大陆的卫生政策不同，预计将与中国领导人接触的香港人在仪式前肯定要遵守隔离规定。据当地媒体报道，政府官员在参加交接前已进入一个 "封闭型隔离状态"，以尽量减少被感染的风险。

在5月被一个专门委员会任命后，李家超已经前往北京与习近平会面。据习近平当时说：未来的香港政府一定会带来新的气象，为香港的发展写下新的篇章。