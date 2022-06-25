刘强东减持京东大套现 台媒疑是20大前备逃

中国/京东

中国网络巨头京东集团创办人刘强东在4月卸任CEO后，大幅减持手中持股，先是在4月底5月初出脱京东旗下互联网医疗平台京东健康，套现4.4亿港元。接着又出脱京东ADS，累计套现9.32亿美元。

广告 继续浏览后续

据自由时报今天报道，20大前先逃？刘强东减持京东套现290亿台币。该报称，根据港交所资料，4月29日，刘强东以平均每股50.67港元的价格出售384万股股票，套现1.95亿港元，5月3日，刘强东以平均每股49港元的价格出售约500万股京东健康股票，套现2.45亿港元。也就是说，刘强东在4月底5月初已连续减持京东健康价值超过4.4亿港元。目前，刘强东对京东健康的持股从68.94%降至68.66%。

不仅如此，京东6月19日向美国证券交易委员会（SEC）递交的一份文件显示，刘强东于6月17日出售450万ADS，以6月16日京东在美股收盘价62.01美元/ADS计算，对应的套现股票价值2.79亿美元。该文件还显示，刘强东全资持有的Max Smart Limited 在5月23日至6月16日期间多次出售京东股票，累计减持约1111万ADS，套现约6.53亿美元。而Max Smart Limited 是刘强东名下对京东的最大持股实体。

该报道称，至于检持有还有多少持股。根据2022年第一季财报，刘强东在京东持股13.8%，为第一大股东，对应的投票权为76.1%。近期多次减持后，刘强东在京东的持股比例下降约10.9%。