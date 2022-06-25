持续高温 河南人家中玻璃门“热炸”爆裂

河南持续高温

中国河南高温天气已持续十多天。有河南网民在微博等社交平台，分享当地水泥马路曝晒至爆裂的情景！也有网民，晒出家中玻璃门热“炸”的视频。

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6月25日，“热炸了！河南居民家中玻璃一碰即碎”的话题登上百度热搜。

中央气象台25日6时继续发布高温黄色预警，预计陕西、山西、河北、北京、天津、山东、河南、安徽等18省区市的部分地区，最高气温37~39℃。其中河北、山东、河南等地局地可达40℃以上。

河南省气象台24日10时20分继续发布高温橙色预警。 多位郑州网民当天发布视频说，自家的玻璃门因为高温，出现了爆裂的情况。视频中这些玻璃门上爬满了密密麻麻的纹路，用手指轻轻一碰就直接碎掉。

24日下午1点左右，河南济源、焦作等地的地表温度一度达到了74.1摄氏度。 焦作网民将一只蚂蚁扔在地上，不到3秒就被烤死了。

截止当天，河南高温天气已持续10天。其中16、17和24日高温均40℃以上。

16日河南全省120个国家气象站中有59个站日最高气温超过40℃；全省92个站的地表最高温度超过60℃，8个站最高地表温度超过70℃，其中西峡站的地表温度达74.1℃，为全省最高。

不少河南网民在微博等社交平台，分享当地水泥马路在热浪底下曝晒至爆裂的情景！

大陆网民纷纷热议：“郑州的体感就像炒菜时胳膊悬在炒锅上面翻炒菜品时的感受。远不止40度。”“去年夏天郑州最高温度43度，体感肯定更不止了。”“手机在包里几个小时，提示温度过高不能用，去超市冰柜冰了下才可以用了，真是太热了。”

“河南、河北、山东、山西、陕西都干旱了，热得厉害。”“我家的玻璃也热得快炸了。”“山东聊城这边连续好多天40度上下了也没见这么多报导啊。”“高温过后要当心大暴雨。”“河南最近两年灾多。”