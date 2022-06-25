新华社未提习近平是否亲赴 香港有猜测

香港/习近平

中国官方媒体新华社今天指中国国家主席习近平将出席香港回归25周年大会，但未提及习近平是否亲自赴港。分析指，主要视乎未来数天香港疫情，香港建制派已为一旦习近平不赴港开脱，减少政治震荡。

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据中央社署名陈沛冰今天报道称，中国官媒新华社今早消息称：“习近平将出席庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼。”新华社没有提及习近平是否亲自赴港，或者在港视察。这与2017年习近平来港前新华社曾发文指，“习近平将赴香港出席庆祝香港回归祖国20周年大会”及“视察香港特别行政区”，有所区别。

据香港电台今天引述全国人大常委谭耀宗表示，相信由于疫情原因，新华社今早没有交代习近平是否来港及具体行程，但他认为习近平准备出席回归活动是对香港很大支持和鼓舞，说明中央重视香港。谭耀宗说，习近平具体以什么形式出席有待北京中央及特区政府安排，也要视乎整体疫情，确保防疫工作完善和安全，呼吁外界等多一阵子。

全国港澳研究会副会长刘兆佳表示，按常理估计，相信习近平会亲自来港主持新一届政府官员就任仪式，并发表重要讲话，但暂时不清楚是否在香港社区视察。

香港中国问题专家刘锐绍今天告诉中央社，中国领导人一向将主导权掌握自己手中及留有弹性，相信习近平是否来港主要视乎未来数天香港疫情走势，因疫情在中国境内相当敏感，而习近平一向关注香港的疫情，所以今天新华社的新闻稿中没有提及出席庆典的形式。

若习近平不来港，是否与中国境内的政治不稳定有关，刘锐绍认为，习近平已为20大连任作准备，开始安插自己亲信，包括旧部王小洪将任中国公安部长，习近平政权稳固。刘锐绍又说，建制派在新华社发稿后立即对习近平是否亲自赴港作解说，为一旦习近平不来港减少政治震荡，以及否定外界有声音指，若习近平不来港表示他对香港防疫没有信心的言论。

刘锐绍表示，若香港疫情不恶化，相信习近平仍有超过一半机会来港，因为这是在国际上曝光的最好机会，显示他大权在握，以及宣示一国两制经拨乱反正已成功实践，相信他本人也想亲自来港。

中央社说，习近平已2年没有离开中国大陆，透过视讯方式主持国际性会议，若这次他赴港，将是2年来首次出境访问。