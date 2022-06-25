气候环境均恶化：中国正遭热与水夹攻

中国/洪水/炎热

法新社今天引述专家说，一场异常的热浪和创纪录的洪水袭击中国的部分地区，可能已经导致50万人流离失所。

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据法新社今天自北京报道说，史无前例的热浪和洪水席卷中国。

暴雨导致河流溢出河岸，达到近一个世纪以来的水平。受影响的地区是富裕的制造业省份广东（南部）的珠江流域，其中包括区域首府广州。在该省的一些地方，水位已经到达能淹没车顶。邻近的广西（南部）和福建（东部）地区也受到不同程度的影响。

面对洪水的风险，自本月初以来，已有50多万人被预防性地疏散。

与此同时，极端的高温正在影响中国的北部和中部。在超过40°C的温度下，数百万人被告知应留在家中。在河南（中国中部），天气非常热，沥青已经熔化开裂。在东部省份山东，周二的空调导致中国第二大人口大省的用电记录被打破。

每年春末夏初，中国一些地区经常发生洪水。但近年来，随着气候变化，洪灾似乎越来越强大。据中国的天气预报部门观察到，"极端气候事件变得更加频繁，更加严重，更加广泛。"而中国政府气候研究中心的一位官员在3月说，"全球变暖和拉尼娜现象也造成了中国的异常高温和非正常降雨。"

全球变暖使大气层更加湿润，因此增加了降雨量。

拉尼娜是一种气候现象，导致太平洋的一些表层水变冷。这对世界上一些地区的降水循环和气候产生了影响。

据中国总理李克强周三警告说，热浪和洪水正威胁着猪肉、粮食和蔬菜的生产，李克强担心通货膨胀会激增。中国的食品供应已经因新冠病毒疫情防疫而变得紧张，这也对农作物生产造成了压力。

据中国强大的规划机构称，极端天气可能会使中国每年损失1%至3%的GDP。而根据瑞士保险公司Swiss Re的一项研究，去年的严重洪灾在中国中部造成300多人死亡，估计损失达250亿美元（237亿欧元）。

据法新社说，在过去的40年里，中国无节制的城市化进程覆盖了越来越多的土地，这些土地现在因水泥建筑而变得不可渗透。而在发生洪水时作为泄洪道的天然湖泊，它们的规模反而正在缩小。

为了扭转这一趋势，中国政府在2014年启动了一个 "海绵城市 "计划，旨在用多孔材料、绿地和排水系统取代城市人行道，使水能够渗入地下。

然而，据美国宾夕法尼亚大学的研究员Scott Moore指出，"最具破坏性的洪水（现在）可以发生在历史上没太暴露的地区。"宾夕法尼亚大学的研究员Scott Moore是中国环境问题专家。

根据上周公布的计划，中国寻求用传感器和新卫星来提高天气预报的准确性。中国说，目标是提前一个月预测洪水或严重干旱。