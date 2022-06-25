奥斯卡级导演香港拍了反送中 捧中批西方

香港/反送中/柯文思

奥斯卡得奖导演柯文思（Malcolm Clarke）2020年曾获准进入因疫封城的武汉拍摄纪录片，呈现中国迅速动员应对危机。他不担心自己被批评“美化中国”，并认为西方对中国带有偏见。图为柯文思2021年在上海出席“百年大党－老外讲故事”首映活动。中央社记者沈朋达上海摄 111年6月25日

港媒近日播映奥斯卡得奖导演柯文思制作的“反送中”纪录片：被掩盖的真相”。他宣称因为对西方的“偏颇报导”感到失望。柯文思前年曾获准进入因疫情封城的武汉拍摄，也曾参与中共建党百年宣传片。

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据中央社署名沈朋达今天报道说，奥斯卡得奖导演柯文思（Malcolm Clarke）2020年曾获准进入因疫封城的武汉拍摄纪录片，呈现中国迅速动员应对危机。他不担心自己被批评“美化中国”，并认为西方对中国带有偏见。柯文思2021年还在上海出席中共“百年大党－老外讲故事”首映活动。

该报道称，香港01近日播映柯文思（Malcolm Clarke）制作的香港反送中运动10集纪录片“香港：被掩盖的真相”。柯文思接受01专访时表示，对西方“偏颇报导”这场运动感到愤怒和失望，认为抗争被简化为“一班勇敢追求民主的年轻人反抗霸道的中国”并不准确。他希望港人放下成见、化解矛盾。

据柯文思说，纪录片“被掩盖的真相”。探讨了香港的“殖民心态”和民生的“深层次矛盾”。这是中国对反送中爆发原因的常见论述。据报导，对于片中较少收录警方执法争议的画面，柯文思称因警方不愿让他们随队拍摄。至于片中也没有直接访问泛民主派人士，他则称，香港国安法实施，让一些不错的访问无法呈现。

生于英国的柯文思，作品曾两度获得奥斯卡金像奖纪录片奖项，近年工作重心转向中国。2021年中共建党百年时，他是上海官方拍摄的百集宣传片“百年大党－老外讲故事”首集主角。

中央社说，柯文思当时接受中央社采访时提到，曾在2020年初武汉因COVID-19疫情封城时，获准进入拍摄，“我们是当时武汉唯一的外国拍摄团队。”他在武汉待了55天，纪录中国如何动员医护人员和建筑工人，迅速应对危机。

至于是否担心外界认为他的叙事“美化中国”？柯文思说，他期待这些挑战，“他们并不在当地，而我说的、拍的都是真相。”他认为西方对中国带有偏见，希望以外国人的视角，述说中国真实的故事。

据中央社，柯文思是“上海东注文化发展有限公司”的团队成员，据该公司网站介绍，他是“2020武汉”的导演，和“香港罗生门”的制片人。柯文思近年也拍摄不少中国题材的作品，包括2018年探讨中美关系的“善良的天使”，和2021年有关脱贫攻坚政策的“柴米油盐之上”，这部作品由中国国务院新闻办公室监制。