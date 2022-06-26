丁家喜遭闭门审讯12小时 其妻批违国际法可耻

中国/许志永/丁家喜

中国维权人士丁家喜因厦门聚会案被起诉涉嫌“颠覆国家政权罪”，近日在山东闭门审讯12小时。丁家喜的妻子罗胜春指出，近两天联络不上律师，批评“秘密审理，违反国际法，无耻”。

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就丁家喜遭闭门审讯12小时，中央社今天引述港媒报道称，丁家喜的妻子批违国际法可耻。

香港“明报”今天报道，中国知名维权人士许志永与丁家喜，在2019年底参与“厦门聚会”后被捕。继许志永案22日开审后，丁家喜被控“颠覆国家政权”案24日也在山东省临沂市临沭县的法院闭门审讯，庭审持续近12小时。

罗胜春25日批评当局，“胁迫律师，秘密审理，违反国际法，无耻”。罗胜春表示，案件在24日晚间近9时才结束庭审，持续近12小时，没有进一步的消息，估计与许志永案一样，法院将择期宣判。她感叹，律师遭受重重压力签署了保密协议，近两天都联络不上。她批评说，“这个案件从一开始就定为秘密案件，律师到处碰壁，不许会见和通信，丁家喜13个月不能会见，没有任何权利”。

消息说，罗胜春早前指出，丁、许两人都不认罪。

英国驻华大使馆24日在社群媒体发文指出，许、丁两名新公民运动领导者已被拘留逾两年，再次敦促中国释放所有因行使基本权利而被拘留的人。

至于许志永案在22日开庭时，其胞姊前一晚到临沭县，则被当局强行从酒店带走送离。

中央社说，2019年底，许志永、丁家喜与20多名维权律师与人士在厦门聚会，其后遭警方抓捕。