世锦赛跳水首金诞生！中国队惊险夺冠

世锦赛跳水首金

搜狐报道，2022布达佩斯游泳世锦赛跳水比赛首个项目决出了金牌归属，中国跳水队新的世锦赛冠军组合出炉，由“老将”曹缘搭档王宗源，在男子双人3米跳板决赛中跳出了459.18分的成绩，获得冠军，为“梦之队”在本次世锦赛上赢得开门红，首金入账。

广告 继续浏览后续

这样从双人跳板1998年首次进入世锦赛以来，中国队获得了12次决赛中的10次冠军，曹缘也实现了卫冕，搭档不同选手第三次夺得了该项目的世锦赛冠军。

这是中国跳水队在本次赛会上亮相的第一个比赛项目，两位出场队员也是对这枚金牌势在必得。在两位“大姐”施廷懋、王涵退役之后，27岁的北京选手曹缘已经成为了现在这支国家跳水队中名如其实的“老”将，年龄第二大（仅次于四川选手杨健）成绩最佳，他是三届奥运会板、台项目的不同金牌得主，进入国家队十几年，表现全面，在多届世锦赛、三届奥运会的不同时期于跳板、跳台项目中来回切换，堪称全能王。

王宗源则是年轻的奥运冠军，在去年的东京奥运会上，这位湖北小伙子与谢思埸合作，夺得了男子双人3米跳板决赛金牌。这次还是年轻的王宗源首次出战世锦赛奥运项目的角逐，2019年在光州，他曾经夺得了世锦赛男子1米跳板冠军。