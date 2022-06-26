中美关系回不去了：找不到小姚明来搭新桥了

中国/美国/姚明

法新社今天撰文称，二十年过去了，中国仍在寻找新的姚明。可是再没有其他中国运动员能像姚明这样在国际上产生如此大的影响，这位2.29米的巨人在20年前曾到NBA打球。从篮球水平上，中国处于最低阶段，；从中美两国关系上，也很难想象一个运动员能像姚明那样成功地赢得太平洋两岸的人心。

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据法新社说，姚明于2002年6月26日被休斯顿火箭队选中。这是他的一个特殊职业生涯的开始，此行为他赢得了一连串的奖项，并使他在中国和美国闻名。

从一开始，姚明显示了和蔼可亲的性格，他的场上表演和幽默态度使他成为球迷的最爱，并提升了NBA在中国的知名度。虽然此后又有五名中国篮球运动员到美国NBA打球，但都没有取得同样的成功。

现在这种情况更不可能发生，因为北美篮球联盟与中国当局有分歧。

2002年，姚明是一个自信和开放的中国的代表，中国经济增长伴随着体育能力的提高。中国一个球迷说，姚明把NBA带到了中国。中国也参与NBA，那时候，（......）大家都在电视上看NBA比赛。

姚明是前篮球专业运动员的儿子，在加入休斯顿火箭队之前，他首先为上海大鲨鱼队效力，在近十年的时间里，平均每场比赛得到19分和9个篮板球。这位上海人曾八次入选全明星赛，该比赛每年汇集了最优秀的NBA球员，但他未能赢得NBA冠军，并于2011年因伤退役，年仅30岁。

音译为王梦的篮球作家认为，"姚明是唯一成为真正的NBA明星的中国球员，他是火箭队中最好的球员之一。没有其他中国球员能够做到这一点"。

作为最终的荣誉，姚明在2016年入选了庆祝历史上最佳球员的 "名人堂"。姚明现在是中国篮球协会的主席，该协会是监督中国篮球运动的国家机构。

据法新社说，尽管姚明很富有（在他的NBA职业生涯中，仅工资就积累了9300万美元），这位前球员仍然保持着他的谦逊。姚明拥有一个在美国葡萄酒庄，他参与对野生动物保护和慈善工作。

姚明来到NBA体现了一个中国的乐观精神，它中国希望跻进世界大家庭

但据EM里昂商学院欧亚体育中心主任西蒙-查德威克说，姚明现象代表了 "一个不断变化的世界，而不仅仅是他是一个明星球员这一简单的事实。但从那时起，中美两国之间的关系已经改变。"

近年来，中美关系在贸易、台湾和人权方面一直很紧张。

而中国国营的中央电视台在2019年停止转播NBA比赛，因为当时休斯顿火箭队的总经理达里尔-莫雷发布了一条支持香港抗议者的推特。从那时起，只有少数几场比赛由网络转播。这对NBA来说是一个打击，因为在此之前中国就已经是NBA最大的海外市场。

法新社说，姚明何时会被取代？篮球专家音译为陈星认为，现在中国的总体比赛水平 "处于最低水平"，现在还不是时候。据他说："亚洲球员的体格往往与北美和欧洲篮球运动员不同（......），我们没有像美国那样的人才库。

鉴于目前的中美两国双边关系状况，也很难想象一个运动员能像姚明那样成功地赢得太平洋两岸的人心。

据西蒙-查德威克指出，特别是由于今天的运动员必须在中国人和美国人的意识形态差异中找到一种艰难的平衡。他说："在中国的西方体育组织则有可能成为中国政府政治干预的目标，或被指控是中国当局的同谋，例如侵犯人权的行为。他认为，"2000年代的姚明所象征的东西，与他今天所代表的东西相比，非常不同。"