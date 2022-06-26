北京发布暴雨蓝色预警 多景区暂时关闭

暴雨蓝色预警

中国多地面临极端天气。北京市26日启动防汛蓝色预警；上海继续发布高温黄色预警信号。

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北京市气象台6月26日10时00分发布暴雨蓝色预警信号：26日17时至27日14时，北京市大部分地区有大雨，东部地区及浅山区有暴雨，山区及浅山区出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害风险较大，城市低洼地区容易出现积水。

《北京日报》报导，北京市防汛办发消息：26下午4时启动全市防汛蓝色预警响应，呼吁民众调整出行，避开积水路段，远离河道和危险山区。

《北京青年报》报导，凤凰岭景区按照要求，自6月26日14时起采取临时闭园措施。已预约景区门票的游客，可通过原渠道进行退订。

据房山区官方微信消息，6月26日10时前，关闭所有涉山、涉水景区和民宿，全区暂停组织一切大型户外文旅活动。旅行社周末不安排前往山区景区旅游的线路。

据西山国家森林公园微信公众号消息，据预报，今日北京市已发布暴雨预警，山区地质风险较高。因公园为山岳类景区，公园于6月26日12时起采取汛期临时闭园措施。

受强降雨天气影响，北京十三陵国家森林公园蟒山景区将于26日临时闭园一天。

据昌平文旅集团消息，6月26日至6月27日，银山塔林景区、居庸关长城景区，暂时闭园两天。

光明网报导，北方入汛以来最强降雨已经开启。预计26日至28日，强降雨将自西向东展开。此次过程影响范围广，将波及十余省份，局地或现极端降雨。

中央气象台预计，今起至28日，陕西南部、华北中东部、黄淮、江汉、东北地区将迎一次强降雨过程，部分地区有暴雨，局地有大暴雨，累计降雨量普遍有50～70毫米，部分地区100～180毫米。