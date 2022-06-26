有预测中国今年GDP增长4.7% 与5.5%有距离

中国/经济/5.5%

中国宏观经济论坛发布分析与预测报告指出，预测2022年国内生产毛额（GDP）成长率为4.7%，较2021年两年平均成长率回落0.4个百分点，5.5%左右成长目标未能达成。

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据中央社今天引述中国官方媒体报道，中国宏观经济论坛发布分析与预测报告指出，预测2022年国内生产毛额（GDP）成长率为4.7%。中国官方的证券时报26日称，中国宏观经济论坛（CMF）季度论坛（2022年中期）25日举行。多名与会专家学者于会上表示，新冠病毒疫情、地缘政治冲突等因素使企业前景信心下降、民众消费力道疲弱，经济成长乏力。

中国宏观经济论坛对上半年中国宏观经济分析与预测报告预期，上半年中国GDP成长率为2.7%，随着下半年疫情缓和，加上宏观政策全面发力和市场主体修复调整的共同作用下，中国经济将强劲反弹，下半年GDP成长率有望达6.4%。

据这份报告预测，考量中国经济自身调整和一揽子政策措施的拉动效应，预测2022年GDP成长率为4.7%，较2021年两年平均成长率回落0.4个百分点，高于全球经济成长率近2个百分点，考虑人民币贬值因素，以美元计价中国经济占全球比重基本稳定。

中央社说，中国国务院总理李克强于3月全国人大会议闭幕会后记者会上表示，今年各种复杂环境、不确定因素增多，实现5.5%左右经济成长率目标不易。由于疫情干扰、严苛防疫措施、地缘政治冲突等因素，研究机构、智库报告多推估中国经济成长率达5.5%左右目标难达成。