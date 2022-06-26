CNN称中国这4种船舰比“福建号”威胁更大

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中国海军本月17日高调举行第三艘航空母舰“福建号”下水仪式，该舰虽被视为解放军战力提升象征，但美国印太司令部联合情报中心前作战主任舒斯特（Carl Schuster）认为，美军当前不必太在意福建号，而是要担心另外4种中国船舰在台海甚至是整个印太地区造成的威胁。

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据台媒自由时报今天报道称，根据《CNN》，号称中国完全自主设计建造的弹射型航舰福建号，是目前中国最大、最现代化且最强大的航空母舰，有专家称该舰搭载的作战系统，显示中国正迅速赶上美国甚至已经发展成为世界上最大的海军，让美方对此相当关注。

不过，前美国海军舰长、印太司令部联合情报中心前作战主任舒斯特表示，福建号大概还要过个3至4年才能投入作战，就算真的正式编列海军，该舰的大小也会成为显眼的打击目标；与其担心福建号，以下4种中国船舰才是美军当前应该更加关心的：

一、055型飞弹驱逐舰（Type 055 destroyer）；二、039型潜舰（Type 039 submarine）；三、商船渡轮（Merchant ferries）；四、海上民兵船（Maritime militia）。

该报道原文链接：news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3972757