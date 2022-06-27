俄罗斯导弹击中乌克兰中部购物中心造成至少10人死亡 法英美各国纷纷谴责

乌克兰/俄罗斯/法国/美国/谴责

俄罗斯导弹周一击中乌克兰中部的一个购物中心，造成至少10人死亡，40人受伤。乌克兰总统泽连斯基呼吁在德国举行会议的七国集团领导人“全力支持乌克兰结束战争。英、法及美国等各国领导人纷纷谴责俄罗斯袭击平民的暴行。应乌克兰要求，联合国安理会周二将就此召开紧急会议。

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法新社报道，乌克兰中部克列缅丘克市一个购物中心遭俄军发射的导弹击中，商城陷入火海，地方政府说增至最少10人死亡，约40人受伤。

乌克兰总统泽连斯基指责俄军发射导弹攻击商场，他并指事发时商场内有超过上千名平民，伤亡人数"难以想像"。克列缅丘克市市长指责，导弹攻击事件是俄罗斯犯下的另一起反人类战争罪行。

法国总统马克龙也谴责俄罗斯恐怖行径，他呼吁俄罗斯人民“看清真相”。法国外交部周一也发表声明谴责俄罗斯导弹袭击乌克兰商业中心的行径，称"俄罗斯继续其在乌克兰侵犯人权的行为"。法国外交部指出，“俄罗斯必须为这些行为负责"。

英国首相约翰逊谴责在乌克兰中部克列缅丘克的导弹袭击。约翰逊表示“这次袭击再次显示出俄罗斯总统普京的"残忍和野蛮程度。”约翰逊表示，“普京必须明白，他的行为只会加强英国及其他七国集团国家支持乌克兰的决心"。

美国国务卿布林肯表示，俄罗斯对乌克兰中部购物中心发动导弹袭击，造成至少10人死亡、40人受伤，令举世震惊。布林肯在推特上发文称，"这是俄罗斯犯下的又一起暴行”，布林肯表示，美国将继续支持乌克兰，并追究俄罗斯的责任。

联合国发言人表示，这一事件令人遗憾，他强调任何类型的民用基础设施，包括购物中心，都不应成为攻击目标。

据乌克兰波尔塔瓦地区州长(Poltava鲁宁（Dmytro Lunin）表示：俄罗斯导弹击中了这间繁忙的购物中心，造成的死亡人数升至10人，40多人受伤，他并警告死亡人数可能会上升。克列缅丘克(Kremenchouk）位于基辅东南330公里处，在第聂伯河畔，距前线200多公里。在俄罗斯2月24日军事入侵乌克兰以前，这座工业城市有21万7000人口，是乌克兰最大炼油厂所在地。俄罗斯出兵乌克兰初期，俄军曾发射导弹攻击当地的炼油厂及其他基建设施，市长当地说炼油厂在袭击后完全被摧毁。

据乌克兰空军称，该购物中心是被来自俄罗斯库尔斯克地区的Tu-22远程轰炸机发射的Kh-22反舰导弹击中。