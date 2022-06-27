台军方重启六处当年美军防空阵地部署天弓三型飞弹

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台湾空军防空及飞弹指挥部近日公布，将启用包括桃园龟山等六处过去美军曾在台湾使用过的防空飞弹阵地，部署天弓三型防空飞弹；除了在首都中央政府周边部署新的弹种，也将同时强化台湾西部面对台湾海峡上空的防空战力。

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台湾军方针对台北首都的防空部署，目前是由爱国者二型和三型飞弹作为防空主力，但这些飞弹阵地，除了「南港连」和「新店连」是属于「反飞弹」任务外，部署在新北市万里区的爱国者飞弹连，其实是执行对东北角空域的「反飞机」任务，并搭配在新北市三芝区的天弓二型防空飞弹轮流战备。

也就是说，台湾西北部，面对台湾海峡的空域，在新北市的三芝区以南，要一直到台中大肚山区才有天弓二型飞弹阵地的部署，空防不够严密。

这几天，美国及中共空军电侦机和战机在台湾海峡上空对峙，海峡空防议题受到各界瞩目。台湾空军防空及飞弹指挥部公告，针对苗栗西湖、桃园龟山、桃园山脚、宜兰苏澳炮台山、花莲美仑山及台东知本等，六个过去美军曾使用过的防空飞弹阵地，进行招商说明会，将重新整建，以便部署天弓三型防空飞弹。

据了解，这六个暂时封存的防空飞弹阵地，其中苗栗西湖和桃园龟山基地，早年美军协防时，曾部署过胜利女神飞弹，营区和弹库目前列为「平封战启」，也就是「平时封闭，战时启用」，这两个基地未来将新建适合天弓三型飞弹的射控区、以及弹药储存的新阵地；其余四个飞弹阵地，过去也曾陆续部署过鹰式飞弹等。

台湾空军说明，未来天弓三型飞弹进驻桃园龟山和苗栗西湖基地，将填补台湾西北部的防空空隙，执行「反飞机」任务，必要时再协力爱国者三型飞弹执行反飞弹任务。天弓三型飞弹的作战范围200公里，射高45公里，速度7马赫。

台湾「国防安全研究院战略资源研究所」所长苏紫云表示，天弓三型飞弹的防空范围，可以从三芝延伸到马祖列岛，如果在龟山也增加一个阵地，对首都防空圈更可以形成重迭式的防空网。

台湾军方去年曾编列748亿元采购12套天弓三型飞弹，这个价格只有爱国者飞弹的三分之一左右。

苏紫云表示，所以天弓三型飞弹，可以用「量」抵销中共战机的威胁，可以跟爱国者飞弹形成更好的战力组合。