台湾美国贸易倡议首次会谈 制定途径深化经贸关系

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台美21世纪贸易倡议周一在华盛顿举行，在4个多小时的会谈中，双方重申将制定具体途径以深化美台经贸关系，并约定在不久将来召开更多会谈。

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美台21世纪贸易倡议（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）首场会谈周一在美国贸易代表署（USTR）召开。

中央社消息，原订出席的台湾行政院政务委员邓振中因在墨西哥确诊新冠阳性，改采取视讯方式出席，美方由副贸易代表毕昂奇（Sarah Bianchi）主谈，台湾驻美代表萧美琴也亲自前往USTR参加会议。

双方历经4个多小时会谈后，美国贸易代表署发布新闻稿指出，毕昂奇在会上表示，美台基于共同价值观，有着长远的贸易与投资关系，21世纪贸易倡议将为双方劳工与企业释出市场机会、促进创新并创造包容性的经济增长。

毕昂奇与邓振中重申双方共同利益，制定具体途径以深化美台经贸关系，在共同价值观基础上推进贸易优先项目，为劳工与企业促进创新并带来包容性经济增长。

双方并讨论制定协商路线图，以达成具高标准承诺与具经济意义成果的协商。承诺将涵盖多个贸易领域，包括贸易便捷化、监管实践、农业、反贪腐、中小企业、数位贸易、劳工、环境、标准、国有企业与非市场政策实践。

毕昂奇与邓振中也跟美台利益相关各方举行圆桌对话。国会成员、劳工与企业领导人就美台共同推进有利于劳工与企业贸易政策，以有利于双方经济方式促进包容、公平与负责任的成长，分享相关看法。

毕昂奇与邓振中并决定近期内将举行更多会谈。