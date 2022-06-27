日本首相出席G7峰会 强调台海和平稳定重要性

七国集团/日本/中国/美欧

七国集团领导人在德国南部举行年度会议，日本首相岸田文雄在谈及俄乌战争时指出："今日乌克兰，可能是明日东亚"，他并强调台湾海峡和平稳定的重要性。G7投资6000亿美元支持发展中国家基础建设，抗衡中国一带一路。

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中央社援引日本每日新闻、富士电视台新闻网等报导，岸田在G7峰会提及中国船舶航行在钓鱼台列屿海域，入侵日本"领海"。他还指出，中国在东海进行天然气油田的开发；并强调，不容许凭借力量片面改变现状的尝试。

对增强核战力的中国，岸田认为中国应提升国防的透明度；他同时也强调台湾海峡和平稳定的重要性，呼吁G7应加强在印度太平洋地区的安全合作。

在谈及乌克兰局势时岸田指出："今日乌克兰，可能是明日东亚。"日本将在5年内彻底增强防卫力（国防力），将确保相当大程度增加防卫预算。此外，在安全保障的领域方面，G7有必要密切合作，以守护依据规则的国际秩序。

岸田还表示，日本将在年底前修改外交和安全政策长期指针"国家安全保障战略"等，加强日美同盟及与相关国家的合作。

消息援引日本读卖新闻报导，岸田在G7峰会有关"基建投资"议题的讨论，举例斯里兰卡对中国的债务无法偿还，导致将赫班托达（Hambantota）港的权益实质让渡给中国的例子说明，G7有必要提出针对中国不公正、不透明的开发融资的应对措施。

与会的G7领导人对中国设"债务陷阱"，扩大在发展中国家的影响力抱有强烈危机感。与会的领导人都同意创设一个支援发展中国家等的基础建设投资新框架，名为"全球基础建设与投资伙伴计划"（Partnership for Global Infrastructure and Investment，PGII），承诺在5年内筹措总额6000亿美元私人和公共资金用以投资。

主要的投资领域包括健康、数位化、气候变迁等，在进行环境保护等的投资时，将重视G7的共同价值观。PGII框架被认为是在与中国价值数万亿美元的"一带一路"倡议相抗衡。

美国总统拜登、日本首相岸田等G7领导人在峰会进行讨论之后，陆续发表演说。本届G7峰会主席国德国总理朔尔茨表示，确信G7比较能对世界的伙伴们提出更具说服力的提案。

拜登指出，G7的投资是基于共同的价值观，可以真正改善人类的生活。岸田也表示，日本在未来5年内将对PGII提供650亿美元的资金。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧洲也将在同期为这项倡议提供3000亿欧元，以建立一个可持续的替代方案，与中国国家主席习近平2013年发起的"一带一路"倡议相抗衡。