法国媒体政治评论近日指出了目前《美中：软实力的终结》。评论特别指出：美国不再像过去那样能让人们《做美国梦》了。 从美国最高法院法官对于堕胎议题或是对于审判前总统特朗普试图政变的案件裁决，都让人看到了这一点。

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法国回声报政治评论专栏作家莫伊斯（Dominique Moisi)指出，美国不再像过去那样能让人们做梦了。 美国最高法院法官对于堕胎议题或是对于审判前总统特朗普试图政变的裁决都让人看到了这一点。但是，在俄罗斯对欧洲的好战和公开敌对的那种态度，以及一个首先力求展示其强大国力的中国之间，我们还有什么比美国更好的选项呢？这是莫伊斯专栏的提问。

在乌克兰战争、中国海紧张局势和美国重新对堕胎权的质疑之际，软实力的概念还剩下什么？

当约束的权力越来越成为常态时，我们如何谈论说服力呢？而当美方言辞与现实如此脱节，那么硬实又是否将几乎可以成为俄罗斯和中国软实力的一部分呢？

美国总统拜登在当选后，他说：我们领导世界，不是靠着我们的强大力量，而是靠着我们给出的榜样所能展现的强大力量。

那么美国能给出的是什么榜样呢？是那些最高法院的法官们的榜样吗？这些法官最近通过他们的反对堕胎法的投票，对于女性们，以及对于所有那些仍然希望自己能够相信一个开明及自由美国的人士，可说是带给了他们一个可怕未来的承诺。

或是那位准备着一种只能被描述为胆大妄为未遂政变的美国前总统特朗普的榜样吗？

美国民主是被这些先生和女士们（他们通常是共和党人）的勇气拯救了，他们首先把自己的责任和荣誉置于对党派的忠诚之上：

对于这些先生和女士来说，几乎是以宗教的信念认为服从宪法是一项神圣义务。

美国如今不再令人那么梦想，但仍令人继续思考 ：

诚然，就硬实力而言，美国，这个世界军事最强国家，至今仍是遥遥领先世界各国。 它的国防预算相当于排名其后的国防预算花费最多的九个国家的军事预算总和。

它的经济仍然排名世界第一。（但能持续多久？）

美国，如果它预示着我们的未来不再是那么自由，那就比较不再那么能够激发人做美国梦了。

但美国仍让那些冒着风险直接攻击它的人会先三思而后行。

如果美国的软实力不再像以前那样，它的两个主要竞争对手中国和俄罗斯也没有从中受益。俄罗斯在它力量最大的硬实力的祭坛上，所拥有的一点点软实力，也被他有意地牺牲了。

而中国，无论是否有意而为，似乎也在做同样的事情。

财富和经济增长可说是中国硬实力，也是其软实力的一部分。 但自习近平上台以来，情况已不再真是如此了。

中国领导人似乎受到基佐的榜样的启发，动员他们的民众在背后支持他们。

“让自己富起来”，这是他们遵循的教义。这个作法主要重点是强调政治控制的目标甚于致富的目标，所以在内部，它能强调自己国力的强大，

对外，这能带给中国在地缘政治上的胜利，和在地缘经济的相对被抹杀。

财富和经济增长可说是中国硬实力，也是其软实力的一部分。 但自习近平上台以来，情况已不再真是如此了。

中国领导人似乎受到基佐的榜样的启发，动员他们的民众在背后支持他们。

“让自己富起来”，这是他们遵循的教义。这个作法主要重点是强调政治控制的目标甚于致富的目标，所以在内部，它能强调自己国力的强大，

对外，这能带给中国在地缘政治上的胜利，和在地缘经济的相对被抹杀。

影响习近平最深的是斯大林思维

纵观习近平所做的似乎灵感来自苏联的约瑟夫·斯大林：他要变成斯大林：

无论要花多大的经济成本，行使权力时要尽可能的集中集权。让香港的金融中心地位摇摇欲坠，在台湾问题上采取越来越激进政策，动员了对抗自己的能量：他都不在乎，因为重点在别处。而且，此际，不正是一个个好机会吗？美国正在式微，欧洲正正在一片混乱中。俄罗斯，可能也是一个陷入乌克兰战场而正在弱化的盟友；但当它衰落时，它吸聚了西方世界的忙碌和努力，从而分心，不太注意到中国的野心。