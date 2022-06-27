语不惊人死不休 习近平亲信打响入常争夺战

中共二十大前瞻

中国国家主席习近平在出席2022年4月8日星期五在北京人民大会堂举行的北京冬奥会和残奥会榜样表彰大会时挥手致意。习近平是否能在今年秋天实现第三次连任引起广泛关注。

中共二十大临近，争取进入政治局，甚至有望进入常委会的省市第一把手纷纷向习近平表忠。在这场入常争夺战中，最有争议的是上海市委书记李强。

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李强是习近平亲信，之江派代表，且已位居上海之首。江泽民以降，除陈良宇落马，上海市委书记都成了常委。习近平入常前，2007年也到上海短暂挂职。李强最被看好入常，但一个奥米克戎变种病毒，导致中国这座最国际化的城市被封锁得像一座死城，病毒造成的伤害远不及封城清零造成的次生灾害，习还能照旧把李强擢拔入常吗？有分析指出，问题并不那么简单，因为李强在忠实地执行着习近平“清零不动摇”的命令，习近平如让李强出局。等于承认清零失败。李强日前宣布打赢上海抗疫保卫战，似乎发出了信号，尽管他并没有在上海实现“清零”。

至少，李强开始了“最后一跳”，向习表忠，他在上海市第十二次党代会上讲的话，堪与天津市委书记李鸿忠，北京市委书记蔡奇一比，他说：“最有力的行动是勇担总书记赋予的光荣使命，最生动的体现是践行总书记提出的重要理念。最深刻的启迪是用好总书记指导的科学方法。最强烈的自觉是遵循总书记给予的谆谆教导。”

就像是在宣誓，第一句，要勇担使命，似在暗示上位；最后一句，在表达忠诚，总书记俨然成为耳提面命的教父。

蔡奇在歌颂习总书记一事上绝不肯落后，但也差点酿成大祸，北京市委党报『北京日报』6月27日报道蔡奇党代会报告，开头一句“未来五年，北京将坚持不懈抓好常态化疫情防控，毫不动摇坚持……动态清零总方针”，受尽清零苦头的中国人，没想到还有五年清零的前景在等待，民众的情绪快爆炸了，『北京日报』社长出面“为领导背锅”，称“未来五年”一语纯属技术故障，删去。

蔡奇在“清零”上附和上意，党报却露出马脚，差点翻船。但是，他在北京市第十三次党代表大会上的发言，对习近平鼓吹的程度，绝不亚于李强，他说：“习近平有非凡的雄才大略，有他的定向引航就有无穷的信心，无往而不胜。“他形容习近平”是主心骨、顶梁柱、定盘星”。话语比过去使用文言文歌颂皇帝的大臣们要直白的多，给人的感觉蔡奇已经是定位在习近平二十大连任总书记之后了。

天津市委书记李鸿忠十九大前就有“忠诚不绝对等于绝对不忠诚”的名句，6月20日，在天津市党代会上再次当选市委书记的李鸿忠说，“高举旗帜，紧跟核心，践行初心，担当使命，夙夜在公，踔厉奋发”。如果说，李鸿忠上一次以如何鉴别真忠诚假忠诚让党内的竞争者生畏，这次干脆搬出“不成功则成仁”，他说，“以无我的境界和‘成仁之心’，以敢于担当、敢于斗争的‘忠勇’，以赤稚纯粹之心诠释忠诚。”

三位政治局大员似都有入常的可能？从字面看，遣词造句，对领袖输诚个个当仁不让，李鸿忠似略胜一筹，他的“成仁之心”，敢斗的“忠勇”，暗合习近平的“我将无我”，给人一种只有他，为了保卫领袖敢于舍命的感觉。

二十大需等到秋天召开，习近平为顺利连任全力准备，亲信们加紧“保驾护航”，同时也在为自己的上位惶惶不可终日。政治局常委位置不多，忠中比忠，比狠斗勇! 除了以上三位，还有广东省委书记李希，重庆市委书记陈敏尔等等，也在摩拳擦掌。

还有向政治局全力挺进的，比如广西自治区党委书记刘宁，地处边陲，率先发声，4月17日就在党代会喊出：“永远拥戴领袖，捍卫领袖、追随领袖”，语言风格更接近文革。

香港英文『南华早报』报道，官员们争相在党的二十大召开前向中国国家主席习近平宣誓效忠，至少有九个省的党政负责人在党的出版物上写了长篇文章，赞扬中国国家主席，并承诺对他忠诚。

河南省委书记楼阳生22日表示，地方官员应把习近平的政治理论作为“终身课程”。山东省委书记李干杰5月30日在《学习时报》头版发表文章，称赞习近平 "掌舵"，并称赞习近平的指示是 "指南针"、"金钥匙 "和 "支点"。本月在江西省的一次会议上，党委书记易炼红呼吁将维护习近平核心地位的 "两个维护"融入血液、铸入灵魂"。

分析说，20大前夕中共政坛掀效忠习热潮，凸显卡位激烈。『南华早报』援引南京大学政治学者顾肃表示，高级官员以如此明显的方式高调表达对习的个人崇拜，颇不寻常。在习近平主政之前的历届党代会上，“从来没有个人如此强烈的表态。”