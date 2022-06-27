语不惊人死不休 习近平亲信打响入常争夺战
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中共二十大临近，争取进入政治局，甚至有望进入常委会的省市第一把手纷纷向习近平表忠。在这场入常争夺战中，最有争议的是上海市委书记李强。
李强是习近平亲信，之江派代表，且已位居上海之首。江泽民以降，除陈良宇落马，上海市委书记都成了常委。习近平入常前，2007年也到上海短暂挂职。李强最被看好入常，但一个奥米克戎变种病毒，导致中国这座最国际化的城市被封锁得像一座死城，病毒造成的伤害远不及封城清零造成的次生灾害，习还能照旧把李强擢拔入常吗？有分析指出，问题并不那么简单，因为李强在忠实地执行着习近平“清零不动摇”的命令，习近平如让李强出局。等于承认清零失败。李强日前宣布打赢上海抗疫保卫战，似乎发出了信号，尽管他并没有在上海实现“清零”。
至少，李强开始了“最后一跳”，向习表忠，他在上海市第十二次党代会上讲的话，堪与天津市委书记李鸿忠，北京市委书记蔡奇一比，他说：“最有力的行动是勇担总书记赋予的光荣使命，最生动的体现是践行总书记提出的重要理念。最深刻的启迪是用好总书记指导的科学方法。最强烈的自觉是遵循总书记给予的谆谆教导。”
就像是在宣誓，第一句，要勇担使命，似在暗示上位；最后一句，在表达忠诚，总书记俨然成为耳提面命的教父。
蔡奇在歌颂习总书记一事上绝不肯落后，但也差点酿成大祸，北京市委党报『北京日报』6月27日报道蔡奇党代会报告，开头一句“未来五年，北京将坚持不懈抓好常态化疫情防控，毫不动摇坚持……动态清零总方针”，受尽清零苦头的中国人，没想到还有五年清零的前景在等待，民众的情绪快爆炸了，『北京日报』社长出面“为领导背锅”，称“未来五年”一语纯属技术故障，删去。
蔡奇在“清零”上附和上意，党报却露出马脚，差点翻船。但是，他在北京市第十三次党代表大会上的发言，对习近平鼓吹的程度，绝不亚于李强，他说：“习近平有非凡的雄才大略，有他的定向引航就有无穷的信心，无往而不胜。“他形容习近平”是主心骨、顶梁柱、定盘星”。话语比过去使用文言文歌颂皇帝的大臣们要直白的多，给人的感觉蔡奇已经是定位在习近平二十大连任总书记之后了。
天津市委书记李鸿忠十九大前就有“忠诚不绝对等于绝对不忠诚”的名句，6月20日，在天津市党代会上再次当选市委书记的李鸿忠说，“高举旗帜，紧跟核心，践行初心，担当使命，夙夜在公，踔厉奋发”。如果说，李鸿忠上一次以如何鉴别真忠诚假忠诚让党内的竞争者生畏，这次干脆搬出“不成功则成仁”，他说，“以无我的境界和‘成仁之心’，以敢于担当、敢于斗争的‘忠勇’，以赤稚纯粹之心诠释忠诚。”
三位政治局大员似都有入常的可能？从字面看，遣词造句，对领袖输诚个个当仁不让，李鸿忠似略胜一筹，他的“成仁之心”，敢斗的“忠勇”，暗合习近平的“我将无我”，给人一种只有他，为了保卫领袖敢于舍命的感觉。
二十大需等到秋天召开，习近平为顺利连任全力准备，亲信们加紧“保驾护航”，同时也在为自己的上位惶惶不可终日。政治局常委位置不多，忠中比忠，比狠斗勇! 除了以上三位，还有广东省委书记李希，重庆市委书记陈敏尔等等，也在摩拳擦掌。
还有向政治局全力挺进的，比如广西自治区党委书记刘宁，地处边陲，率先发声，4月17日就在党代会喊出：“永远拥戴领袖，捍卫领袖、追随领袖”，语言风格更接近文革。
香港英文『南华早报』报道，官员们争相在党的二十大召开前向中国国家主席习近平宣誓效忠，至少有九个省的党政负责人在党的出版物上写了长篇文章，赞扬中国国家主席，并承诺对他忠诚。
河南省委书记楼阳生22日表示，地方官员应把习近平的政治理论作为“终身课程”。山东省委书记李干杰5月30日在《学习时报》头版发表文章，称赞习近平 "掌舵"，并称赞习近平的指示是 "指南针"、"金钥匙 "和 "支点"。本月在江西省的一次会议上，党委书记易炼红呼吁将维护习近平核心地位的 "两个维护"融入血液、铸入灵魂"。
分析说，20大前夕中共政坛掀效忠习热潮，凸显卡位激烈。『南华早报』援引南京大学政治学者顾肃表示，高级官员以如此明显的方式高调表达对习的个人崇拜，颇不寻常。在习近平主政之前的历届党代会上，“从来没有个人如此强烈的表态。”
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