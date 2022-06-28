七国集团谴责俄罗斯袭击乌克兰购物中心犯下“战争罪

乌克兰危机

俄罗斯导弹周一轰炸了乌克兰中部一个人员熙攘的购物中心，造成惨重伤亡，引发强烈反响。正在德国举行七国集团峰会的各国首脑纷纷谴责俄罗斯犯下“战争罪”。

广告 继续浏览后续

俄罗斯飞弹27日击中乌克兰中部城市克列缅丘格（Kremenchuk）一个人潮拥挤的购物中心，引发大火。根据乌克兰地方当局一名负责人周二披露的消息：袭击行动至少造成18人死亡，另有数十人受伤。乌克兰总统泽伦斯基当晚做出表态，指责此一袭击事件并非意外，是俄罗斯“精心策划”，是欧洲历史上最无耻的恐怖行动之一。该购物中心对俄罗斯军队根本没有威胁，也没有战略价值。俄罗斯试图通过此举破坏民众的正常生活。

乌克兰军方披露：遭遇轰炸的购物中心是被来自俄罗斯西部库尔斯克地区上空发射的飞弹击中，一枚导弹落在购物中心，另外一枚则落到克列缅丘格的体育场。

乌克兰方面宣布：俄罗斯在轰炸克列缅丘格数小时后， 又在乌克兰东部顿巴斯的战略要地吕西昌斯克发起了针对平民的另一次致命打击。至少造成八人死亡，另有20多人受伤，其中包括两名儿童。

周一晚间，在德国南部出席七国集团峰会的各国首脑发表联合声明，谴责俄罗斯针对无辜平民的暴行，犯下“战争罪”，普京应对此“承担责任”。

法国总统马克龙形容俄罗斯的轰炸行动“绝对恐怖” ，并发出呼吁，要求俄罗斯人民“看清真相”。

英国首相约翰逊则表示：俄罗斯的行动“指挥加强西方国家支持乌克兰的决心”。

联合国安理会应于周二晚间就俄罗斯针对乌克兰平民的轰炸事件召开紧急会议。