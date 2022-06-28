中国拒绝图瓦卢代表团内三名台籍人士出席联合国海洋大会

两岸关系

中国禁止图瓦卢代表团里的三位台湾成员出席在葡萄牙举行的「联合国海洋大会」，导致图瓦卢外交部长柯飞（Simon Kofe）离席。台湾外交部为此强烈谴责中国，批评这种行为，显露出中国的恶劣本质。

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纽西兰国家广播电台报导，联合国海洋大会27日在葡萄牙开幕，与会的太平洋岛国图瓦卢的代表团名单中包含了三位台湾人，中国大陆质疑并封杀这三人的与会资格，图瓦卢外交部长柯飞（Simon Kofe）因而在开幕式离席抗议。

澳联社则报导，图瓦卢代表团内有三名台湾籍成员，而中国是资格审查委员会成员，因而威胁图瓦卢代表团必须剔除台湾籍成员，否则整个代表团都会被撤销参与资格。图瓦卢外交部长柯飞希望图瓦卢能参加大会，但为表达对中方强横行为的不满，他自己和三位台湾籍成员都宣布退出代表团。

针对这个情况，台湾外交部副发言人崔静麟27日表示，对于中国无理滥用在全权证书委员会的职权，要挟台湾友邦吐瓦鲁修改代表团名单，外交部强烈谴责。

崔静麟指出，联合国各会员国代表团的组成，一向由各会员国决定，联合国「全权证书委员会」成员，对于各会员国代表团的组成无从置喙。

台湾外交部强调，中国任意施压会员国的行为，只是再次显露其恶劣本质，台湾将续与友邦及理念相近的国家合作，共同反制中国在联合国不断扩张的恶意影响。对吐瓦鲁政府协助台湾推动国际参与，柯飞无惧中国滥权霸凌，坚定情义相挺，台湾外交部表达由衷地感谢。

中国外交部发言人赵立坚27日在例行记者会答复询问时表示，台湾当局惯于在国际上搞「小动作」，其所谓人员，自降人格，担当别的国家的随从，企图挤进联合国海洋大会，这只能自取其辱；中方践行真正的多边主义，支持各方合法依规定参加联合国海洋大会。

他说，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识，也是联合国大会2758号决议确认的根本原则。

今年「联合国海洋大会」于6月27日到7月1日在葡萄牙里斯本举行，会议聚焦讨论海洋污染、海洋保育养护，及确保海洋资源永续利用等实质议题。

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