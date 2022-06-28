德国《商报》：中国是对手还是挑战者？美国和德国发生争吵

中国与七国集团

2022年6月28日，德国总理朔尔茨在位于慕尼黑附近的艾尔莫城堡举行的媒体发布会上发言。七大经济强国集团在周二结束了他们的年度聚会。

七国集团峰会以六千亿美元的投资项目来抗衡中国的一带一路，使中国再次成为德国媒体聚焦的话题。德国电视一台报道说：中国抵制七国峰会发出的信号。中国官媒《环球时报》认为，美国和西方国家由此开始聚焦七国集团峰会并加强北约。20国峰会被赶到了边缘。令人遗憾的是，无论是七国峰会还是在马德里北约峰会前夕，都视中国为对手甚至敌人。该报警告民主国家建立地缘政治阵营，并批评说，北约视其他国家为威胁，但实际上是北约在严重威胁世界和平和安全。

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德国《商报》对北约峰会将如何摆放中国表示关注。该报透露说。30个北约国家周三在马德里确定未来安全政策时，他们将用一个单独的段落来讨论中国。光这一点就是北约历史上的一个转折点。但北约的中国战略究竟应该是什么样子，仍然存在争议。美国尤其敦促北约进一步重视中国政府对权力的争夺，并就此得到了英国的支持。但是应该把中国视为敌手还是挑战者？北约就此争论不休。高级外交官透露说，美国和德国之间发生了激烈的争吵。

德国《焦点》周刊对德中经贸表示了关注。该刊认为，德国陷入了中国-陷阱。德国经济界对中国的热情早已消失。德国正在考虑重新摆放德中经济关系。欧洲对华新投资暂时全部冻结了。由于人们不断指责中国的人权问题，一些企业开始离开中国。尽管如此，专家们认为，经济上完全与中国脱钩是不可能的。尽管德国对华新政策里明确说明，不会回避指出维族人受到虐待这一点，但专家们担心，到时候，务实主义可能还是会占上风。