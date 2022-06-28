中国与七国集团
德国《商报》：中国是对手还是挑战者？美国和德国发生争吵
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七国集团峰会以六千亿美元的投资项目来抗衡中国的一带一路，使中国再次成为德国媒体聚焦的话题。德国电视一台报道说：中国抵制七国峰会发出的信号。中国官媒《环球时报》认为，美国和西方国家由此开始聚焦七国集团峰会并加强北约。20国峰会被赶到了边缘。令人遗憾的是，无论是七国峰会还是在马德里北约峰会前夕，都视中国为对手甚至敌人。该报警告民主国家建立地缘政治阵营，并批评说，北约视其他国家为威胁，但实际上是北约在严重威胁世界和平和安全。
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德国《商报》对北约峰会将如何摆放中国表示关注。该报透露说。30个北约国家周三在马德里确定未来安全政策时，他们将用一个单独的段落来讨论中国。光这一点就是北约历史上的一个转折点。但北约的中国战略究竟应该是什么样子，仍然存在争议。美国尤其敦促北约进一步重视中国政府对权力的争夺，并就此得到了英国的支持。但是应该把中国视为敌手还是挑战者？北约就此争论不休。高级外交官透露说，美国和德国之间发生了激烈的争吵。
德国《焦点》周刊对德中经贸表示了关注。该刊认为，德国陷入了中国-陷阱。德国经济界对中国的热情早已消失。德国正在考虑重新摆放德中经济关系。欧洲对华新投资暂时全部冻结了。由于人们不断指责中国的人权问题，一些企业开始离开中国。尽管如此，专家们认为，经济上完全与中国脱钩是不可能的。尽管德国对华新政策里明确说明，不会回避指出维族人受到虐待这一点，但专家们担心，到时候，务实主义可能还是会占上风。
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