斯托尔滕贝格：土耳其同意支持瑞典和芬兰加入北约

瑞典/芬兰/土耳其/北约

北约秘书长斯托尔滕贝格周二表示，土耳其同意支持瑞典和芬兰加入北约。土耳其、瑞典及芬兰三国领导人与北约秘书长斯托尔滕贝格谈判后，土耳其作出这一决定。

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法新社消息，斯托尔滕贝格周二表示，“我很高兴地宣布，我们达成了一项协议，为芬兰和瑞典加入北约铺平了道路”。他补充说，北约国家将在周三正式邀请这两个北欧国家加入北约。

有关协议首先由芬兰总统确认，土耳其、瑞典和芬兰三国政府首脑与北约秘书长斯托尔滕贝格经过几个小时的会谈后，土耳其撤回了否决瑞典和芬兰两国加入北约的决议，同意上述两国加入北约。

会谈结束时，三位领导人在北约秘书长的参与下签署了该协议。

受到俄乌冲突影响，芬兰及瑞典申请加入北约，期待迅速及顺利完成程序，但遭到土耳其反对。土耳其指北欧两国支持库尔德工人党等"恐怖组织"，不可能期待土耳其在两国加入北约问题上改变立场。

北约峰会在西班牙马德里召开，外界预料审议芬兰及瑞典加入北约是峰会主要议题，两国都希望在峰会前获接纳为申请国。

一位白宫高级官员表示，土耳其同意瑞典及芬兰加入北约，为西方团结提供了强大动力。

英国首相约翰逊表示，瑞典和芬兰的加入将北约联盟更加强大安全。

另据美国白宫国家安全顾问沙利文周二表示，美国总统拜登周三将在马德里举行的北约组织峰会上，与日本、韩国领导人举行罕见的三方会谈。

沙利文在美国总统专机空军一号飞往西班牙首都马德里途中说："拜登总统明天将有机会主持一场与韩国总统和日本首相的三方会谈。这会是一段时间以来我们的首场领袖层级三方会谈。"

沙利文还说，会谈讨论重点将聚焦朝鲜核威胁，以及与中国的紧张关系。