美国宣布采取一系列制裁俄罗斯新措施 包括禁止进口俄罗斯黄金

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美国正式宣布采取一系列针对俄罗斯的新制裁措施，包括禁止进口俄罗斯黄金。泽连斯基称俄罗斯是“恐怖主义资助国”。

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美国财政部周二宣布，美国正式实施刚刚在G7峰会上决定的对俄罗斯制裁措施，包括禁止从俄罗斯进口黄金以及对其国防工业实施新的制裁。

法新社消息，美国财政部周二在一份声明中表示：最新的制裁行动将打击俄罗斯开发和部署用于普京对乌克兰的残酷战争的武器和技术的能力核心”。

财政部的声明称，制裁的目标是俄罗斯国有军工企业集团"俄罗斯技术集团"(Rostec）及其他对俄罗斯国防部门至关重要的行业，制裁并涉及在乌克兰侵犯人权的军事单位和军事官员。被美国称为俄罗斯国防和科技工业"基石"的军工企业集团----俄罗斯技术集团Rostec，包括由700家企业组成的14家控股公司，由11家国防工业领域的控股公司及3家民用领域的控股公司组成。

财政部在声明中并表示，新列入制裁名单的包括俄罗斯70个实体及29名个人，他们在美国或通过美国人拥有或控制的所有财产，以及财产权益，都将被冻结；财政部辖下外国资产控制办公室将禁止俄罗斯黄金进口到美国。

美国财政部表示，在被制裁的70个实体中，很多都对俄罗斯的国防工业至关重要。

美国财长耶伦在声明中表示，有关制裁措施，将削弱俄罗斯总统普京的实力，进一步限制他在乌克兰可施展的军事能力。耶伦称，俄军目前在乌克兰士气低落，并受到供应链断裂及后勤补给短缺的困扰。

报道称，美国认为实施黄金进口禁令将打击俄罗斯政府的外汇收益。俄罗斯每年生产全球10%黄金，是俄罗斯最大的非能源出口商品。黄金对俄罗斯央行来说也是一项至关重要的资产。

另外，乌克兰总统泽连斯基周二表示，俄罗斯必须被贴上“恐怖主义资助国”的标签。此前，乌克兰克列缅丘格市内一个人员密集的购物中心遭到了导弹袭击，造成至少18人死亡。

泽连斯基在社交网页Telegram上表示，“只有完全疯狂的恐怖分子才会使用导弹攻击平民目标，他们应该在地球上没有立足之地。”泽连斯基还指责俄罗斯对民用基础设施开展“有计划的打击”。

泽连斯基表示，“必须认定俄罗斯是一个支持恐怖主义的国家。世界能够如此，因此，必须制止俄罗斯的恐怖主义。”