G7对华语气强硬 北约指中国构成安全挑战

中国与北约

2022年6月28日，法国总统马克龙（右）与丹麦首相梅特-弗雷德里克森和美国总统拜登在西班牙马德里皇宫举行的盛大晚宴前合影。北大西洋公约组织国家元首于星期二至星期四在马德里举行北约峰会。

刚刚结束的七国集团在峰会声明中谴责中国“非透明且扭曲市场”的商业行为，而周二在马德里开幕的北约峰会则指中国构成“安全挑战”，对中国不谴责俄罗斯侵乌表示“失望”。

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持续三天的G7峰会在德国慕尼黑结束，紧接着在西班牙马德里召开北约峰会。七国集团领袖就如何应对中国达成一致。此前，美国虽早已警告西方应对北京保持警惕，但中国是德国第一大合作伙伴国，后者因担心招致报复而犹豫不决。俄罗斯侵乌，北京拒绝与莫斯科拉开距离，终于使得七国集团对华立场达成一致。

七国领袖在联合声明中除揭露北京当局“不透明干预”及“扭曲市场”，并对中国人权，以及对新疆和西藏表示忧虑和关切。七国领袖同时要求中国应积极行动，促成俄罗斯从乌克兰撤军。

德国总理朔尔茨会后对媒体表示，我们不希望看到北京帮助俄罗斯规避我们的制裁。

北约秘书长斯托尔滕贝格周二则在马德里声明说，北约没有把中国当作对手，七国领袖与北约秘书长都强调希望与中国在气候等问题上合作。但对北京与莫斯科越来越密切的关系非常担忧。

他说：“我们对中国不谴责俄罗斯侵乌很失望，而且，中国散播了许多涉及北约和西方国家的错误信息。”

北约峰会将公布新“战略概念”，中国被列为“挑战”。据报道，北约将批准12年来首次更新的使命宣言，这一使命宣言被称为战略概念，将为北约联盟的国防规划、支出和资源分配制定框架。

据报道，成员国对这一“战略概念”经过了激烈的讨论，法国和德国坚持将中国描述为对跨大西洋安全秩序构成“挑战”，而不是像俄罗斯那样，已明显成为“威胁”。

与会的法国总统马克龙稍早在慕尼黑对媒体表示，马德里北约峰会应向成员国、以及渴望加入北约并获得我们支持申请的国家，释出团结与力量的讯息。

马克龙同时表示，"俄罗斯不能也决不能获胜，因此，只要有必要，我们对乌克兰的支持和对俄罗斯的制裁将继续下去，并在未来几周和几个月内提升必需的强度。

出席北约峰会的澳大利亚总理则警告，中国政府要从俄罗斯在乌克兰的“战略失败”中汲取教训。

北约峰会将持续到周四。