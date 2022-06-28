G7对华语气强硬 北约指中国构成安全挑战
发表时间：
刚刚结束的七国集团在峰会声明中谴责中国“非透明且扭曲市场”的商业行为，而周二在马德里开幕的北约峰会则指中国构成“安全挑战”，对中国不谴责俄罗斯侵乌表示“失望”。
持续三天的G7峰会在德国慕尼黑结束，紧接着在西班牙马德里召开北约峰会。七国集团领袖就如何应对中国达成一致。此前，美国虽早已警告西方应对北京保持警惕，但中国是德国第一大合作伙伴国，后者因担心招致报复而犹豫不决。俄罗斯侵乌，北京拒绝与莫斯科拉开距离，终于使得七国集团对华立场达成一致。
七国领袖在联合声明中除揭露北京当局“不透明干预”及“扭曲市场”，并对中国人权，以及对新疆和西藏表示忧虑和关切。七国领袖同时要求中国应积极行动，促成俄罗斯从乌克兰撤军。
德国总理朔尔茨会后对媒体表示，我们不希望看到北京帮助俄罗斯规避我们的制裁。
北约秘书长斯托尔滕贝格周二则在马德里声明说，北约没有把中国当作对手，七国领袖与北约秘书长都强调希望与中国在气候等问题上合作。但对北京与莫斯科越来越密切的关系非常担忧。
他说：“我们对中国不谴责俄罗斯侵乌很失望，而且，中国散播了许多涉及北约和西方国家的错误信息。”
北约峰会将公布新“战略概念”，中国被列为“挑战”。据报道，北约将批准12年来首次更新的使命宣言，这一使命宣言被称为战略概念，将为北约联盟的国防规划、支出和资源分配制定框架。
据报道，成员国对这一“战略概念”经过了激烈的讨论，法国和德国坚持将中国描述为对跨大西洋安全秩序构成“挑战”，而不是像俄罗斯那样，已明显成为“威胁”。
与会的法国总统马克龙稍早在慕尼黑对媒体表示，马德里北约峰会应向成员国、以及渴望加入北约并获得我们支持申请的国家，释出团结与力量的讯息。
马克龙同时表示，"俄罗斯不能也决不能获胜，因此，只要有必要，我们对乌克兰的支持和对俄罗斯的制裁将继续下去，并在未来几周和几个月内提升必需的强度。
出席北约峰会的澳大利亚总理则警告，中国政府要从俄罗斯在乌克兰的“战略失败”中汲取教训。
北约峰会将持续到周四。
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅