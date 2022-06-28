G7峰会声明再度关切台海和平 鼓励和平解决争端

G7/中国/台湾/人权

七国集团峰会周二结束，会后发表声明指出，将采取新措施应对俄罗斯出兵乌克兰，包括制定俄罗斯石油价格上限的计划，并同意对俄罗斯黄金实施进口禁令；声明并敦促中国利用影响力，呼吁俄方立即无条件撤军。今年G7在声明中再次关切台海和平，鼓励和平解决两岸议题。

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中央社报道，G7峰会声明在"外交与安全政策"部分中首先强调，维持印太地区自由开放的重要性，对东海和南海情势表达"严正关切"，反对单方面用武力改变现况或用胁迫增加紧张。

七国集团并强调"联合国海洋法公约"（UNCLOS）的普世性和统一性，重申这个治理海上所有活动法律框架的重要性，认为中国海军在南海的扩张没有法律基础，并敦促中国遵守2016年7月12日南海仲裁庭的裁决，尊重航行的自由和权利。

继去年首度提到台湾后，G7领导人今年再度在声明中强调台湾海峡和平稳定的重要性，鼓励和平解决两岸议题。

声明并呼吁中国维护国际法义务，提醒中国遵守联合国宪章用和平方式解决争端的原则，戒绝威胁、胁迫、恐吓或武力。

针对俄罗斯对乌克兰发动"没有正当理由、无端和非法"的战争，G7呼吁中国施压俄罗斯立即遵守国际法院3月16日要求停止军事行动的裁决，并遵守联合国大会要求从乌克兰撤军的决议。

声明并提到香港，呼吁中国信守"中英联合声明"及"香港特别行政区基本法"对权利、自由和高度自治的承诺。

七国集团并对中国人权状况表达"严重关切"，呼吁中国在西藏和新疆尊重普世人权和基本自由，并对新疆的强迫劳动问题表示担忧，呼吁中国履行在《中英联合声明》和《基本法》中作出的承诺，确保香港人享有权利、自由和高度自治。