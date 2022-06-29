中国国际形象恶化 最新国际民调：近70%民众负面看待中国

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中国的国际形象日益恶化。最新国际民调显示，发达国家的民众对中国持有越来越负面的看法，其中美国、德国和韩国人对中国批评最多。美国皮尤研究中心周三公布一项19个发达国家民众对中国最新看法民调。结果显示，平均68%民众对中国持负面看法，79%民众认为中国人权问题严重，对中国军事力量感到担忧的也占72%。

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法新社消息 皮尤研究中心在19个发达国家进行的这项调查显示，近年来中国的形象日益恶化，对中国的负面印象集中反映在人们对中国日益增强的军事和经济实力、中国人权状况的担忧，新冠病毒起源也是影响中国形象的原因。

这项民调显示，平均68%的受访者对中国持负面看法，在许多国家维持或接近历史新高。如美国人（82%）、韩国人（80%）、德国人（74%）和加拿大人（74%）对中国负面看法人数的比例创下纪录。

而日、澳、瑞典、美、韩国的比率均超过80%，分别为87%、86%、83%、82%与80%。 根据这项研究，在日本（87%）、澳大利亚（86%）和瑞典（83%），中国人的不受欢迎程度也接近创纪录水平。

多数法国人也不看好中国，其中68%的法国人持负面看法，不过低于2008年72%的记录。

新加坡、马来西亚与以色列受访者则较正面看待，持负面看法的比重都未过半。其中比利时是受访国家中，唯一持负面看法较去年下降的国家，从去年的67%降至今年的61%。

关于中国，79%的受访者认为中国人权问题严重，其中47%民众认为非常严重；对中国军事力量感到担心的则有72%，中国的邻国日本以及澳洲感到非常担忧者的比例更是超过50%。

另外，对中国经济竞争以及中国国内政治收紧感到忧虑的也分别有66%与59%。

对中国国家主席习近平的看法，除了新加坡与马来西亚外，其他国家受访民众多半都对习近平处理全球议题的方式不具信心。其中瑞典、法国、澳洲与日本都有过半数民众毫无信心。