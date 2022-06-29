中国缩短旅客隔离期一半至十天 论者称有利人员往来和中港通关

中国/防疫

坚持以「动态清零」对抗武汉肺炎疫情的中国，把入境人员及密切接触者的隔离期减为「7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测」，较之前合共需21天的隔离期减半至现时的十天。香港商界和立法会议员认为，新安排有利两地人员往来和营商，亦显示中国会逐步放宽入境限制，对香港通关有正面影响。

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与此同时，有香港传媒引述消息指，港府正考虑进一步缩短入境检疫措施，包括「5+2」方案，即抵港人士在指定检疫酒店隔离5日，接着家居检疫2日。港府专家顾问许树昌被问及是否支持有关建议时，没有否认，只强调，需检视科学数据以决定香港应否缩短抵港酒店检疫期。旅游界立法会议员姚柏良今早则在电台叩应节目说，香港有条件降低检疫日数，并建议当局不如试行「3+3+4」方案，即入境人士若已完成接种三剂疫苗，可以在酒店检疫3天及家居隔离4天。

中国国务院联防联控机制昨(28日)公布《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，把入境人员及密切接触者的隔离时间由本来的「14天集中隔离+7天居家监测」(「14+7」方案)调整为「7天集中隔离+3天居家监测」(「7+3」方案)，而密切接触者的密切接触者，则由7天集中隔离改为7天居家监测。至于隔离期间的核酸检测安排亦会减少，新安排调整为「集中隔离第1、2、3、5、7天和居家监测第3天核酸检测，采集口咽拭子」，解除集中隔离前毋须双采双检等。

在作出公布前夕，香港入境深圳的隔离酒店预订系统「深圳驿站」已增加名额，将每日800个预约名额增至1300个。另有网友表示，珠海健康驿站则由昨天下午时时改为「7+3」，隔离酒店亦把收取房费的天数由14天减半至7天。

对中国放宽隔离期的安排，香港中华厂商联合会会长史立德表示欢迎，认为减省费用和日数后，对市民返回中国内地探亲或营商有帮助，是「期盼已久」的措施。另外，立法会议员田北辰认为，新安排反映中国有转变意愿，对香港争取通关有正面影响。他更建议港府同时放宽抵港检疫安排，分阶段推行家居检疫并实施「死循环管理」，先把外地返港者要7天酒店检疫的安排改为「3天酒店检疫+4天家居死循环式管理」，长远可实行7天家居死循环。