习近平抵达前 香港警方查获仿制枪械与反政府旗帜

香港/警察/习近平

习近平偕夫人彭丽媛6月30日将在严密保安下乘专列访香港，参加7.1回归活动。有消息说，他的两个假想敌，是恐怖袭击和奥秘克隆。香港警方本月初开设“反恐举报热线”，并在周一宣布查获仿制枪械和反政府旗帜；当局将欢迎习近平的群众演员预先进行隔离。

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据香港政府电视台网站6月27日消息，香港警方宣布破获了3宗仿制枪械案件，拘捕3人，年龄17至44岁，涉嫌管有仿制枪械及攻击性武器，在行动中检获38支仿制枪械、8把刀、1支伸缩棍、一批防毒面具及一批反政府的旗帜及报章。 3名被捕者被扣查。

警方说，暂无证据显示3宗案件有关连，并相信与中环枪击案无关。香港警方未透露这3宗案件是否经反恐举报热线接获市民举报，但表示感谢市民提供与罪案有关的资料，呼吁公众举报可疑情况。

警方说，案中被捕的17岁中学生，在网上群组售卖防毒面具及防毒面具滤罐等，在他的家中搜出气枪、“光复香港” “时代革命”的旗帜，及反政府口号报章等。香港警方称，会追查这些物品的来源，调查有无人操控年轻人从事不法活动。

另两名被捕人士，是在天水围及深水埗被捕，分别为23岁报称无业的男子及44岁送货工人，警方分别在他们的住所检获9支及27支气枪。

有消息说，习近平的两个假想敌，一是恐怖袭击，二是奥秘克隆。于是香港警方本月初开设“反恐举报热线”，用赏金鼓励市民提供线索。另外，被拣选出参加欢迎习近平活动的群众演员，则需预先进行隔离，包括将为习近平唱歌的一些12岁孩童。