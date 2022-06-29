习近平武汉表态 宁可影响经济也要继续清零

中国-新冠病毒

中共总书记习近平6月28日考察武汉时颇有针对性地表示：中国如果搞“集体免疫”、“躺平”，后果不堪设想。他强调，“宁可暂时影响一点经济发展”，也要继续清零!

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习近平选择武汉重申清零政策，似乎颇有用心。武汉是新冠疫情爆发地，由于当局早期隐瞒疫情倍受外界指责，后来急剧扩散后被迫封城。习近平曾于2020年3月10日在疫情平缓后访问武汉，显示“亲自指挥”抗疫，也自此把清零封城视为制度优势，更视之为是他亲自领导的成就。但是，传染性极高然而病毒性较弱的奥米克戎变种进入中国后，习近平照旧要求实施动态清零政策却效果不璋，上海封城就是最典型的一例。强制性清零，除了造成严重的人道灾难，给中国经济也造成严重伤害。

四月间中国经济数据显示形势严峻，于是就有了中国总理李克强“走出习近平的阴影”一说，指的是他主持的国务院推出一系列“救经济”措施，还推出反对防疫“一刀切”的“九不准”，习近平6月28日在武汉的表述应该跟这一背景很有关系。

习近平在武汉表示，实施动态清零政策，是从党的性质宗旨出发，从中国国情出发确定的，因此，“宁可暂时影响一点经济发展，也不能让人民群众生命安全和身体健康受到伤害…….”显然，习近平认为坚持动态清零比抓经济发展重要，他将此提升到党的性质的高度，同时称此关乎“人民至上、生命至上“，这可能是在给中共内部的”救经济“一派打招呼，要他们知道孰轻孰重。但是，从中国民众的反应和遭受的现实处境来看，动态清零造成的次生灾害远比病毒本身的影响严重。

习近平在武汉还说，中国“如果搞‘集体免疫’、‘’躺平’之类的防控政策，后果不堪设想“，显然是针对西方国家而来。西方国家，甚至包括世界上多数国家，目前都已采取开放式防疫，人民可以自由流动，经济也活了，中国曾有专家也建议，也可借鉴”与疫情并存“的方式抗疫，习近平在武汉的表态，再次清楚地表明了他要坚持清零到底。

旅法学者张伦指出，从二十大权力继承的角度去理解，在目前这一博弈的关键时刻，习近平不会调整坚持动态清零不动摇的政策，动态清零政策已经成了他的招牌。