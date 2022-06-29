中国-新冠病毒

习近平武汉表态 宁可影响经济也要继续清零

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2022年3月11日，中国国家主席习近平在中国北京人民大会堂举行的全国人民代表大会闭幕式上鼓掌。习近平6月28日考察武汉时再次强调坚决清零不动摇。
2022年3月11日，中国国家主席习近平在中国北京人民大会堂举行的全国人民代表大会闭幕式上鼓掌。习近平6月28日考察武汉时再次强调坚决清零不动摇。 REUTERS - CARLOS GARCIA RAWLINS
作者： 安德烈
5 分钟

中共总书记习近平6月28日考察武汉时颇有针对性地表示：中国如果搞“集体免疫”、“躺平”，后果不堪设想。他强调，“宁可暂时影响一点经济发展”，也要继续清零! 

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习近平选择武汉重申清零政策，似乎颇有用心。武汉是新冠疫情爆发地，由于当局早期隐瞒疫情倍受外界指责，后来急剧扩散后被迫封城。习近平曾于2020年3月10日在疫情平缓后访问武汉，显示“亲自指挥”抗疫，也自此把清零封城视为制度优势，更视之为是他亲自领导的成就。但是，传染性极高然而病毒性较弱的奥米克戎变种进入中国后，习近平照旧要求实施动态清零政策却效果不璋，上海封城就是最典型的一例。强制性清零，除了造成严重的人道灾难，给中国经济也造成严重伤害。

四月间中国经济数据显示形势严峻，于是就有了中国总理李克强“走出习近平的阴影”一说，指的是他主持的国务院推出一系列“救经济”措施，还推出反对防疫“一刀切”的“九不准”，习近平6月28日在武汉的表述应该跟这一背景很有关系。

习近平在武汉表示，实施动态清零政策，是从党的性质宗旨出发，从中国国情出发确定的，因此，“宁可暂时影响一点经济发展，也不能让人民群众生命安全和身体健康受到伤害…….”显然，习近平认为坚持动态清零比抓经济发展重要，他将此提升到党的性质的高度，同时称此关乎“人民至上、生命至上“，这可能是在给中共内部的”救经济“一派打招呼，要他们知道孰轻孰重。但是，从中国民众的反应和遭受的现实处境来看，动态清零造成的次生灾害远比病毒本身的影响严重。

习近平在武汉还说，中国“如果搞‘集体免疫’、‘’躺平’之类的防控政策，后果不堪设想“，显然是针对西方国家而来。西方国家，甚至包括世界上多数国家，目前都已采取开放式防疫，人民可以自由流动，经济也活了，中国曾有专家也建议，也可借鉴”与疫情并存“的方式抗疫，习近平在武汉的表态，再次清楚地表明了他要坚持清零到底。

旅法学者张伦指出，从二十大权力继承的角度去理解，在目前这一博弈的关键时刻，习近平不会调整坚持动态清零不动摇的政策，动态清零政策已经成了他的招牌。

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