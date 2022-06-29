习近平访香港：专列+防弹车+10-20米一岗哨

习近平/香港

习近平明天6月30日将乘专列到访香港，参加这个前英国殖民地回归25周年纪念仪式和新一届特首及政府的就职典礼。香港警方戒备森严，一些街区每10-20米设置岗哨，天空严禁无人机。凡被选中欢迎习近平的群众演员则需预先进行隔离。

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据南华早报消息，习近平预计周四6月30日下午抵达香港西九龙高铁总站，并在其车队离开车站之前，被护送到室内的“防弹豪华轿车内”。

香港将禁止无人机在天空出现，作为习近平访问香港纪念回归25周年的安全保障的一部分。

该报引述消息人士称，西九龙车站周围的封锁准备工作已于周二午夜前开始。据政府消息人士透露，除了用装满水的路障控制出入外，警方还将在惠民路、连翔路和佐敦路每隔10至20米设置岗哨。

一位知情人士说：“至少有四名警员定期在两个哨所之间巡逻。”他补充说，除了高度安全的地区，警察还将在雅翔道、广东道和柯士甸道西等路段进行警戒。

知情人士称，该地区还将设立高层观察哨。在香港岛维多利亚港，警方正在限制行人进入香港会议展览中心和湾仔金紫荆广场附近的区域，那里将举行包括李家超新政府就职典礼等仪式。

警方为了习近平的安全，禁止在香港使用无人机，防止有先进技术的无人机可执行潜在的攻击任务。

据香港警务处助理处长吕锦浩周二警告说，当局不会允许任何暴力或扰乱公共秩序的行为出现。他说。“我们将采取果断行动。”

另据消息，习近平本次香港之行将是“闭环旅行”。其假想敌之一是奥秘克隆病毒，因此，凡被选中参加欢迎活动的群众演员都需预先隔离，甚至12岁的儿童也要经过一些天的隔离，才能去为习近平唱歌。

该报的消息还说，习近平的夫人彭丽媛也将随夫一同访港，她将在香港参观一个戏剧中心。