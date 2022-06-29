习近平连任 亲信劝进 民间舆论劝退？

中共二十大前瞻

中国民间也发起自己的“向二十大建言献策”征集网民意见活动，但很快遭到屏蔽。

一个来自中国民间的“向二十大建言献策”征集网民意见活动，起初并未引起多大注意，四天后突然轰动网络。记者周三在微信朋友圈发现后，阅读不足半小时便遭屏蔽，大约因为内容与官方组织的向二十大建言献策活动迥然不同，其中一个核心的内容，许多参加活动的都明言反对终身制，支持领导人“到点下班”。

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组织这场“建言献策”的萧国举开宗明义，“向二十大建言献策是全过程人民民主的生动体现”，“凡十四亿中华儿女都有责任为中华民族的前途和未来分担忧虑”。有人评论：“这哥们胆肥，响应党中央号召，自己做了一个帖子，向二十大建言献策，结果评论区爆满，结果帖子就被删了”。

“向二十大建言献策”征集网民意见活动评论区截图之一 © 网络截图

其实，中共官媒4月起就开始举办“迎接党的二十大建言献策”，征集网民意见，新华社开辟了『建言二十大建功新时代』，人民网“我为党的二十大建言献策”专栏，央视网开了『迎接党的二十大建言献策』据说已经收到800多万条建议，明报报道，中共总书记习近平近日指示，要对这些意见“认真研究”及“充分吸收”，明报报道还援引观察人士指出，这些网民留言，重大问题上不可能出现反对意见，可能与留言还需层层审核有关。

形成对照的是，前面那个民间的“向二十大建言献策”活动，或出乎发起者意料之外，仅从截屏看到的几千条评论，绝大部分都是真正的“意见”，而且是“反对意见”，基本上与官方不同调调，甚至与官媒搜集的“意见”格格不入。

“向二十大建言献策”征集网民意见活动评论区截图之二 © 网络截图

比如，近日各省市高官通过党代会掀起新一轮颂习高潮，尤以上海市委书记李强、天津市委书记李鸿忠及北京市委书记蔡奇最为突出，上述民间“向二十大建言献策”的主调却是“劝退”，劝总书记不要恋栈。鉴于官媒的“建言献策”早已大张旗鼓，耳熟能详，无需举例，此处特将民间这一小块已被封杀的“自留地”，仅从截屏溢出的言论转摘几句。或许有助于各位读者，除了清楚正牌的官方“主流”舆论外，也能略知中国民间深处到底涌动着一股什么样的情绪。

“向二十大建言献策”意见最集中的有以下几类：

第一类，大致涉及体制改革，领导人任期，领导方法。其中突出的是反对终身制，奉劝领导人不要恋栈，要求遵守最高领导人任期不超过两届的规定：

詹xx：反对任何形式的个人崇拜，反对任何形式的领导干部终身制。搞乱国计民生的无德无能者下台!必须把权力尤其是最高层的权力关进笼子里! ……我们需要的是法治开明的制度来为国家保驾护航! 与国际交好融合，顺应国际趋势! 讲理性，不要把政治面子凌驾在国民利益之上! 少走弯路，更不能倒退!

也有为数不多支持习近平连任的，比如这位雪山射狼，他说：我代表全国人民，支持伟大的领袖近平总书记连任。但是网民圆弧跟帖说：你只能代表你自己，别人你没有权利代表。

康小炜：习主席辛辛苦苦十年，白发可鉴。诚挚的说一声“您辛苦了”，是时候退休享受一下“不忘初心牢记使命”给中国带来的巨大变革了。

长老：能量再大，大不过天。给一个人10年的时间，该发挥的能力基本都可以发挥出来了，再继续干下去，阻碍后人进步，不符合发展规律。大道：破除个人崇拜，实行集体领导，反对左倾主义，解放思想。

philipKang :您辛苦了，快点歇歇吧，别再为人民服务了行吗，取消核酸取消健康码，做个跟全世界剩余两百多个国家一样的正常国家吧。

五花肉：国家需要理性开明的领导人! 反对个人崇拜! 老马识途：民智已初开，但官场阿谀奉承谄媚成风，如此，中华岂能复兴？

言论“出格“，有位叫“小马哥”的要举报! 他说：“有人公开攻击我们伟大领袖! 他们是敌对势力!” 但陈瑜反问他：“谁是‘伟大领袖’？文革之后搞个人崇拜属于严重违反党纪，明白吗？你是在明目张胆的反党吗？”

第二类主要涉及言论自由和“依法治国”的问题，字里行间渗出对普遍性禁言的愤怒，以及对官员践行宪法的渴求。

浙D先锋：还我人权，给我选票，践行宪法，对于公权，法无授权不可为，对于私权，法无禁止皆可为。希望政府能起到模范带头作用。

罗剑斌：希望真正实现法制国家，而不是人治国家，公、检、法人员如果不真正秉公执法，那就是苛政猛于虎也。

大东哥：言论自由和人身自由是天赋人权不可违背，谁站在人民的对立面，谁就是中华民族的罪人。

晓军：毛泽东主席说过：让人说话，天塌不下来。尊重宪法，放开言论管制，接受人民群众的监督、批评。

塔塔：不要随便删帖封号，如果非要请给个合理理由，而不是一个随便糊弄的理由。

Aid：谁不让人民说话表达，谁就是人民的敌人。

Rooti：公务员，回归公民服务员的本位，应该是“民本位”，而不是“官本位”。为公民服务，向公民负责，不是为领导服务，向领导负责。

心田：希望14亿国人都能活得有尊严，请给予每个人尊严。

彼得大侠：远离黑暗，亲近文明，与文明为伍，保障百姓安全与自由。铲除真正的黑恶势力，还民信仰自由。

土豆：听到初心二字，就特别灰心。太让人寒心恶心了。微服私访吧，来看看底层的眼泪。

童进军：不要再助长这种自以为是的独断专行……这种体制浪费严重，暗箱重重，说的比唱的好听，做的比流氓还差……

行者：我就说两点，不会把我突突了吧：1，官员公布财产。2，还历史真相。

第三类是要求停止清零的，从这些网民发自内心的呼喊来看，动态清零给他们造成的伤害是严重的，不仅关涉经济，尤其关涉人身自由。

唐钰：现在疫情这种做法，劳民伤财，自己折腾自己，看似疫情没有什么伤害，次生灾害有多少？……能不能实事求是地对待疫情，我们这种做法，只会让敌人高兴，会让我们和美帝的差距越拉越大。

李lee：不要再搞愚蠢至极的动态清零政策，不要再对疫情进行恐怖宣传，不要再利用疫情达到其他的目的，请尊重科学，正视科学，放开国门，开放包容迎接世界，不要和俄罗斯朝鲜那些又凶又恶又无赖的国家做朋友!

Nothing and everything：废除核酸吧，人民已经苦不堪言!

养猪奔小康：取消核酸取消各种码，让老百姓恢复正常。

Cathy：谁做主席我不在意，我不想做核酸，不想被压迫。

阿等：核酸政策请全国统一，避免“层层加码”现象，原来没有疫情的地方却要一周两次核酸检测，检测手法也并非有效，此举意义在哪？地方经济就这样花费吗？最好是不要核酸了？

第四类是希望中国与世界交好，互相尊重，不要自我孤立，闭关锁国。

雷屏：请保持开放包容的心态，与世界进行互相理解、互相尊重的沟通交流，共建人类文明共同体。请重视教育的启蒙能力，向代表人类文明的理性、科学看齐。通过教育让国民了解我们和世界的差距，以及我们应该向不同的族群学习，这样我们才有进步的动力。应该向国民开放世界各地的主流媒体，让国民培养独立思考的能力。

谷威娟：希望早一天开放国门，无论是我们国人还是外国人都能出入自由，能给我们的大中国带来经济复苏的浪潮，给世界带来和平、稳定的生活。

Michael R：这个国家需要彻底改变，如现在这样一直下去，只会距离文明越来越远。

另外关心社会问题的帖子也特别多：

田建军：铁链女的问题解决了吗？唐山打人的问题解决了吗？

Elisa：能不能把铁链女公开下落？能不能让她出来自由选择生活？能不能让唐山四女子见下记者？

海德博士：铁链女现在怎么样了？云南的小花梅是否还活着？请中央让李莹的叔叔去探望，并允许第三方做鉴定。严查当年有没有官员参与铁链女拐卖的利益链条，严查当地村镇干部。

从网民的反应看出，只要给他们提供空间，只要让他们发言，他们并不甘愿沉默，从他们的评论中，显见对中国的国家大事、领导人的政策取向抱着极大的关心，他们对习近平坚决清零的政策很不满。另一方面，一部分网民以一种暗示的方式，明确地表达了反对终身制，不希望习近平继续连任。

法国塞尔奇-巴黎大学教授张伦分析，现在对习近平的不满在开始下沉，下沉到社会层面，这个趋势最近因经济的恶化，因强制清零得以极大地强化，没有这两年经济的恶化和严厉的清零措施，对习近平不满的下沉速度还不会有这么快。