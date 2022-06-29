北约新战略概念首提中国挑战 秘书长称将加强与印太伙伴的合作

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北约周三通过最新第8版战略概念，有史以来首提中国，直指中国的野心和胁迫政策损害北约联盟安全，与俄罗斯企图颠覆国际秩序，北约也将强化合作以应对中国挑战。

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北约峰会通过新版战略概念首次提到中国，指中国的野心及胁迫政策对北约的利益、安全和价值观构成挑战。北约并指北京试图破坏以规则为基础的国际秩序，包括在太空、网络和海洋领域。

北约秘书长斯托尔滕贝格周三表示，中国大力建设包括核武器在内的军事力量、欺凌邻国和威胁台湾，又透过先进技术监控自己的公民，并散布俄罗斯的谎言和虚假信息。他强调，北约没有将中国视作敌人，但必须看到其中的严峻挑战，这些挑战需要全球解决方案，北约将加强与印太伙伴的合作。

中央社报道，自2010年里斯本峰会后，北约时隔12年再度更新战略概念。这一战略概念也描述了北约各国当前面对的战略环境，为北约价值再次定调，同时重申北约共同防御的主要目标。

北约秘书长斯托尔滕贝格在公布战略概念之前表示，这份11页报告书将俄罗斯定义为对盟国安全"最重大且直接的威胁"。

北约的新版"战略环境"指出，"中国（PRC）表明的野心与胁迫政策挑战了我们的利益、安全与价值。中国采取广泛政治、经济与军事工具，以增加其全球足跡并发挥力量，同时保持其战略、企图及军事扩张的不透明"。

北约称，"中国恶意的混合与网络行动，以及攻击性的言论与假消息都锁定盟友并损害联盟安全。中国企图控制关键技术与工业产业、重要基础建设、战略物资与供应链；透过经济筹码制造战略性依赖来增加其影响力"。

此外，战略概念表示中国极力"颠覆基于法规的国际秩序"，并认为中国与俄罗斯深化的战略伙伴关係以及两国削弱国际秩序的日增企图，"与我们价值与利益相违"。

战略概念强调，北约将加强合作，以"应对中国对欧洲-大西洋安全造成的体制性挑战"，加强"共同意识、韧性与准备，应对中国胁迫手段与分裂联盟的企图"。内容也重申盟友将捍卫国际秩序，"包括航行自由"。

中央社称，透过北约邀请韩国、日本赴会，北约已将守备范围扩大至印太地区。战略概念中也提及印太对北约的重要性，并表示将强化与印太地区新兴及现行盟友的合作，以应对跨区域挑战。