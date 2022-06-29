拜登感谢土耳其为北约扩大扫除障碍 北约正式邀请芬兰瑞典加入

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北约峰会期间，美国总统拜登周三与土耳其总统埃尔多安举行会晤，拜登感谢土耳其放弃瑞典芬兰加入北约的否决权，为北约扩大扫清障碍，双方并就敏感的战机军售问题进行磋商。

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法新社报导，拜登周三与埃尔多安举行单独会见，拜登感谢埃尔多安为北约扩大扫清障碍，而美国也"确认"在棘手的战机军售案上支持土耳其。

拜登向埃尔多安表示，“我要感谢你为解决与瑞典和芬兰加入北约问题所做的一切，拜登并感谢土耳其为从乌克兰粮食出口所做的努力。

法新社报导，对土耳其希望购买新型F-16战机，并改善老旧空军机队战力，美国高级官员对此表达强力支持。美国主管国际安全事务的助理国防部长瓦兰德（Celeste Wallander）表示："美国国防部完全支持土耳其的现代化计划。"

他指出，土耳其建立F-16战机编队，有助于北约及美国安全，加强土耳其国防能力，有助于的北约国防能力的加强。

此前，土耳其总统埃尔多安在抵达马德里前表示，F-16战机军售是土耳其与美国领导人之间最重要的议题。

而在土耳其改变反对立场后，北约成员国在周三的峰会上，正式邀请芬兰和瑞典加入北约。

北约的公报称，"芬兰与瑞典加入后，将使两国更安全、使北约更壮大，并让欧洲-大西洋地区更具安全保障。"公报并提到，北约也已同意新的战略概念。

北约强调，这两个北欧国家的安全对北约具有直接的重要性，在加入程序进行期间也是如此。北约指，邀请两国加入，证明北约在履行承诺、在新增成员国方面实行"开放政策"。

北约公报并将俄罗斯成为"北约安全最重要且直接的威胁"，承诺将进一步协助乌克兰政府，并通过一项旨在让乌克兰国防部门现代化的援助方案，同时决定大幅强化自身的防御力。

北约在公报中形容中国对北约利益、安全、价值构成挑战，并称中国试图破坏以规则为基础的国际秩序。