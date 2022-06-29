数个香港「首次」迎习总 一字曰「紧」、「懵」

香港/政治

中国国家主席习近平传亲身来港出席香港回归25周年活动及新一届政府就职典礼，当局为此创下不少「首次」：先经批准的传媒机构派出采访的记者，因「保安理由」被要求换人，开「拣记者」先例，导致大部分本地传媒无法现场采访两项「重头戏」；首次引用条例把整个香港划为小型无人机的限制飞行区，相关历史性安排，与盛传习近平会在两天访港期间夜宿的深圳一样，该市公安局由昨天至7月3日期间，禁止在行政区内使用小型航空器。

广告 继续浏览后续

至于中国常用的公安约谈、吃茶亦在重大事件期间成为惯例，「示威常客」的社会民主联机(简称社民连)，其主席陈宝莹昨(28日)在脸书透露，由于「部分义工及友人」被「国安警察约谈」，评估形势后，7月1日当天不会有示威活动；此外，香港民意研究所主席钟庭耀向《明报》表示，经政府部门「善意提点」，指本于昨日公布的回归25周年民意调查结果「可能构成保安风险」并建议取消后，把公布调查结果的记者会推迟到下周二。

警方昨日简介「7.1」的保安安排十分严格，包括明日凌晨起封闭香港铁路的会展站和多条巴士路线要改道，警务处负责行动的助理处长吕锦豪表明，是以预计国家主席习近平会来港出席相关活动而订定，如有任何变动会作出相应调节，尽量减少对市民影响。对于外传习近平会乘坐高速铁路来港，并乘坐飞机离港以视察新的第三条跑道，留港期间则会参观科学园等问题，他都以习行程保密为由，拒绝透露。

严阵以待的警方，更约谈一些社运人士和组织，了解他们会否在「7.1」期间举行公众活动，有人更被提醒期间不要穿着「特别的衫」。但吕锦豪未有正面响应约谈社民连人士的内容，亦拒谈有否约谈其他民间组织，只是重申警方尊重市民游行集会和言论自由，已在保安区外设置指定公众活动区和递信区让市民表达意见。

记者首因保安理由被DQ 记协：极度遗憾、无逻辑

空前严谨的保安安排亦令记者首次面对先挑机构后拣人的先河。昨天下午开始，有传媒机构接获当局通知，其登记采访新一届政府就职礼的记者需要替换。香港记者协会晚上在脸书发帖，指至少十名来自七间本地及海外大型通讯社和传媒被当局以「保安理由」拒绝让他们采访七一升旗礼和第六届政府宣誓仪式。据悉，属政府部门的新闻处和香港电台亦有工作人员不获批进场工作。受影响的传媒包括《香港01》、《南华早报》、《明报》、now新闻台及法新社等。

与过往的采访活动不同，港府新闻处早前已以防疫为由，只接受「获邀」传媒申请派员采访「7.1」官方活动，有至少十间传媒机构不获邀请。其后，当局把每间「获邀」传媒申请的采访名额由十人减至「7.1」升旗礼和政治问责官员就职宣誓仪式的各一人，该两名记者须由大前日(26日)开始每日进行核酸检测，并在今天入住隔离酒店，意味除非有关新闻机构早已安排后备人选进行核酸检测，否则，难以有替换人选。记协表示，大部分传媒因无法达到检疫要求，未能派员采访。记协对当局在如此重大事件上作出无可改变的采访安排，表示极度遗憾。

记协主席陈朗昇今早在电台节目表示，曾了解被拒者的经历和背景，找不到他们的共同点，「谂唔到(当局)的逻辑，希望他们不是为拒绝而拒绝」。他指当局拒批采访的理由空泛，严重损害香港新闻自由，而如此一件与香港相关的重大事件，本地大部分传媒可能因此无法采访而须透过外国通讯社报道，实在讽刺。记协促请当局尽快安排补救措施，保障采访权利。

事件令质疑港府拥有一份记者黑名单，但基本法委员会前副主任梁爱诗响应时称，不相信有传媒黑名单，亦不清楚习近平主席的访港行程。而政府新闻处则表示，不会评论个别机构和人士的认证状况，强调制定采访安排时已尽量平衡传媒工作的需要和保安要求。