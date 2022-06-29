清零不得人心 蔡奇马失前蹄？

中共二十大前瞻

图为2017年10月18日，在大会堂出席了中国党的十九大开幕式的北京市委书记蔡奇。中共二十大将在秋天召开，蔡奇6月27日在党代会上有关长期清零的讲话引爆网络。

北京市委书记蔡奇的“未来五年”常态化防疫引爆民间舆论，继续发酵。

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蔡奇是习近平爱将，被指或有可能进入下届中共常委会，但这个“未来五年”惹火了民众，“未来五年”居然成了“敏感词”。

习近平要坚持清零不动摇，蔡奇应理解很深，在这朝向二十大走去的关键时刻，他在党代会的讲话，比其他几位也被指入常的竞争者，比如李鸿忠，李强，除了格调阿谀类似，在清零这事上，蔡奇却是充分揣摩上意，下了大功夫的。

北京日报客户端在“蔡奇作党代会报告：北京将坚持不懈抓好常态化疫情防控“的报道说，”未来五年，北京将坚持不懈抓好常态化疫情防控。毫不动摇坚持‘外防输入、内防反弹’总策略和‘动态清零’总方针……“

有分析指，蔡奇讲这些，是要给党的核心听的，让上面知道，他对习近平的动态清零，丝毫不犹疑，完全拥护支持。

这篇报道蔡奇专讲如何继续清零，但一句“未来五年”彻底粉碎了民众的期望，网络炸开了锅，有人说，“北京过去两年半已经这样了，还要继续五年，想起来身心俱疲”。还有网民说：“还要五年啊，谁知道我什么时候会疯掉。”

网民反应强烈，释放出的信号很明确，备受清零之苦的民众，对防疫还要长期持续，已经到了忍无可忍的地步。不要说五年，即便是数月，也不堪忍受。

“未来五年”就这样成为网络热搜词，27日北京卫视播出不久，微信，新浪微博等中国社交网络，冷嘲热讽不断，“未来五年”成为被屏蔽的敏感词，很快，北京日报客户端有了一个新版本。“未来五年“四个字，被消失了。

就这么消失了，引发许多疑问，于是，北京日报社长亲自出面，说”未来五年“四个字确实是报告里没有的，是我们的记者误加的”。有人质疑，北京日报是误加的，那北京电视台，北京人民广播电台怎么都操作失误了？

前环球时报总编胡锡进也针对“未来五年”说事，“这样的修改是应该的，顺应民意，没有人希望北京未来五年会过得像今年上半年这样。”

美国之音引述时评人维辛分析： “在动态清零防控永久化的意义上来讲，北京日报的记者的报道其实并没有错，他们的领会并没有错。这实际上是北京市第十三次代表大会的基本精神，也是整个中国6月底为二十大做准备的精神。”

“未来五年”四个字，就像一枚炸弹，让坚持清零不动摇的当局害怕了？有网友评论： “未来五年”刷屏，不禁让人想起“马某被抓”，都引发巨大波动，就算“未来五年”和“马某被抓”一样，最后证明是官方媒体的操作失误，可是，这么容易就造成严重的虚惊一场，这种集体心理动力，还是说明了一些问题。月光光，心慌慌！“

“未来五年“四个字消失了，老百姓心安了？蔡奇心安了？有人分析，也未必，蔡奇那段话专讲常态化防疫，取了未来五年几个字，常态化防疫照旧，不知道能持续到什么时候，持续到二十大开完了之后？明年三月人大开过之后？至于曾因下令清理低端人口闻名的蔡奇本人，究竟能否在秋天入常，到秋天会知道。