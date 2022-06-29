N-TV电视台：拜登比他的名声更好

北约与中俄

瑞典和芬兰加盟北约，受到德国的普遍赞同。就北约峰会，德国媒体从不同角度表示了关注。

广告 继续浏览后续

德国《商报》表示：向乌克兰提供新武器和面对中国的恐惧，是北约峰会最重要话题。北约要在马德里发送团结一致的信号，但北约也面临巨大挑战。北约希望明确表示，自己正在密切关注中国人的行为。一个关于中国的段落也应该成为北约战略指南的一部分。然而，北约就此应该走多远，联盟内部存在相当大的分歧。美国特别敦促北约关注中国政府的霸权计划。但德国政府则警告，不要将中国和俄罗斯等同起来。现在正在形成的妥协是，北约呼吁成员国不要在与安全相关的经济领域里依赖中国制造的技术。

N-TV电视台把目光投向了七国峰会和北约峰会的中心人物美国总统拜登，对拜登表示了赞扬。该电视台认为，拜登比他的名声更好。拜登在他本国的民调数字很惨，国内政治问题也一大堆。但在全球政策方面，他却做了很多正确的事情，尽管很多美国人并不希望如此。根据美国《新闻周刊》最新调查，只有13%的美国人对美国的发展感到满意。大约87%的美国人感到不满意。但近几天来，拜登不必为国内民调数据低迷而痛苦。他在外交政策上正在给自己加分，而且加的是大分。在七国峰会和北约峰会上，拜登是给人好感的自由世界领导人。而美国已经很久没有这样做了。在面临历史威胁时，他激活了美国的领导角色，把西方国家笼到一起，打造了反俄罗斯联盟。他同时还为乌克兰组织了最大和最有效的军事援助，并且为制裁政策决定了节奏。拜登不仅确定了反俄罗斯这一重要战略目标，而且从一开始就把莫斯科和北京同时锁定在自己的目光里。是他立马意识到乌克兰战争是独裁者攻击民主的战争。是他把乌克兰和台湾连到了一起，让世界对威胁催生剂做好了准备。欧洲处于1945年以来最大的战役中，乌克兰战争，能源和食品危机等都在要求新的安全的到来。强化北约和6000亿美元合作项目给欧洲的渴望带来了新的结构。在拜登的领导下，美国重又回到了世界舞台的中央。