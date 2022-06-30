乌克兰夺回蛇岛 海岸封锁减轻

俄罗斯侵乌战争

这张来自Maxar技术公司的图片显示了2022年6月30日位于黑海中的蛇岛的概况。乌克兰已从俄军手中夺回了蛇岛。

乌克兰军方宣布，已击败盘踞蛇岛的俄军。此举被视为乌方一个重大的战略成功，它或将减轻莫斯科对黑海港口、尤其对敖德萨港口城市强加的封锁。

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俄罗斯国防部为了掩饰这一惨败，称溃逃为“撤退”，称俄方这是为了不阻碍联合国建立一个把乌克兰粮食运输出去的海洋走廊的“善意姿态”。

乌克兰军方则表示，俄罗斯军队在乌克兰军队使用西方新近提供的包括美国的海马斯、法国的恺撒火炮系统以及其西方国家提供的鱼叉反舰导弹狂轰下逃跑的。

乌克兰南方军区司令部周四公布了一张硝烟在蛇岛上空弥漫的照片，旁边的文字说：“敌人仓皇逃窜，两只快艇运走了残存档士兵”。

法新社引述专家分析，俄军被迫放弃蛇岛而逃，显然是乌克兰的重大胜利，同时也是俄军遭受的重大挫折。

一位法国军方人士说："这是战争中的一个重要发展，解开了俄罗斯海军的枷锁。美国军事分析专家萨顿说："对俄罗斯来说是一场失败，毫无疑问是一种耻辱。”

这块离乌克兰和罗马尼亚海岸以及欧洲主要河流动脉多瑙河口几十公里的战略要地，在战争初期就被俄罗斯占领。

萨顿说，“俄罗斯本来打定永久占领蛇岛的决心，在人员和物资方面投入巨大”，比如在岛上部署了先进的防空系统。土耳其海军分析人士奥兹别克指出，俄罗斯为巩固蛇岛付出的成本远远超出预算。法俄观察中心副主任德拉诺艾分析，俄罗斯占领蛇岛后，才发现后勤补给整个处于乌克兰火力覆盖之下。

专家们一致的看法是，俄罗斯被迫放弃蛇岛，主要归功于西方向乌克兰提供的武器，从鱼叉反舰导弹到凯撒火炮，再到海马斯多管火箭发射器系统。萨顿说："远程大炮和反舰导弹的到来，蛇岛对俄罗斯人来说已无法防守。"

德拉诺埃先生说，"对于向乌克兰提供武器的北约大国来说，蛇岛被乌克兰夺回证明，向乌克兰提供更多武器是对的"。

解除对敖德萨港的封锁，对乌克兰及西方联盟是一个重大挑战，乌克兰的粮食将由此运送到世界各地，但是专家分析，俄军被迫撤出蛇岛虽然大大削弱了莫斯科在该地区的军事控制力量，但并不足以保证前往乌克兰港口船只的安全，