习近平访香港为何要“夜宿”深圳?

香港/习近平

中国国家主席习近平6月30日抵达香港，准备参加第二天7月1日香港被英国送还中国25周年和新政府就职等活动。这是自武汉爆发疫情以来他首次离开中国大陆，据香港准官媒透露，习近平今晚将去深圳过夜。其原因据推测或至少有三点。

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据法广驻香港特约记者麦燕庭报道，在香港回归25周年前夕，出席庆祝活动的中国国家主席习近平今天（6月30日）下午乘高铁抵达香港，他将与香港的“政商界贤达”人士会面及合照，并出席明早的升旗礼和新一届香港特区政府就职宣誓仪式。

不过，据香港建制传媒报道，今晚的欢迎晚宴因「疫情」取消，“习近平将到深圳过夜”，明早再返回香港，主持和见证新一届港府就职宣誓仪式。

至于7月1日的升旗典礼能否维持在户外举行，将视“热带气旋”风暴今晚是否会急速加强而定。

除了冠状病毒奥秘克隆和热带风暴的威胁之外，在习近平访问香港的前夕有消息说，习近平的另一“假想敌”是“恐怖袭击”。

经习近平两年的改造，香港现在已经“更紧密”地处于中国共产党的控制之下。但是，香港警方还是在本月初开设了一条“反恐举报热线”，呼吁人们互相举报，并在本周一27日宣布在三个地点查获了仿制枪械和刀以及反政府旗帜。

据香港政府电视台网站6月27日消息，香港警方宣布破获了3宗仿制枪械案件，拘捕3人，年龄17至44岁，涉嫌管有仿制枪械及攻击性武器，在行动中检获38支仿制枪械、8把刀、1支伸缩棍、一批防毒面具及一批包括印有“光复香港”，“时代革命”等口号的反政府旗帜及报章。 3名被捕者被扣查。