国际特赦组织谴责俄军袭击马里乌波尔剧院犯下“战争罪”

乌克兰危机

6月30日，国际特赦组织发布报告，对乌克兰南部港口城市马里乌波尔的一座剧院在今年3月16日遭遇俄罗斯军队袭击事件进行了回顾，并作出结论认为：俄罗斯军队此举犯下“战争罪”。国际特赦组织认为，俄罗斯军队应该知道：这座剧院当时已成为人道救援中心，是流离失所的平民百姓的藏身之处。不应成为当天俄罗斯军队发起进攻的军事目标。

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国际特赦组织通过对53名见证者收集到的证词，还原了马里乌波尔剧院遭遇俄罗斯袭击时的情况。俄罗斯在三月份袭击这座剧院的消息之所以传遍全球，是因为存在许多疑点。俄罗斯的炮火以及随后对这座城市的掌控，导致无法对遭到袭击的现场进行任何调查，更难以确认具体的伤亡人数。袭击发生几天后，马里乌波尔市政厅宣布：至少有300人罹难。而美联社在5月初公布的一项调查中，却提到近600人死亡。

不过，根据国际特赦组织的判断，这次袭击造成的死亡人数可能低于最初的估计，尽管可能还有许多死者身份有待确定。主要原因是因为这个处于被包围城市中的人道救援中心的人员流动性较大。躲在剧院内的难民与当地居民混在一起，而当地民众前往剧院的目的往往是为了打探疏散或人道主义救援的信息。

实际上，两列疏散人员的车队已在遭遇袭击前的3月14日和15日从剧院停车场出发。这两个车队得以帮助数千人疏散，离开了马里乌波尔，从而大大减少了剧院内外的人数。根据多项调查，估计剧院当时约有300至800人左右（而并非此前提到的数千人）。在遭遇炸弹袭击时，剧院内的很大一部分人在位于音乐厅下方的一个地下餐厅内，所处位置受到厚厚的承重墙的保护。根据国际特赦组织收集的证词，在场的大约300人全部幸免于难。

需要澄清的是，俄罗斯军队为什么袭击这座剧院？这座剧院已被明确确定为民众的避难所。剧院建筑物的旁边用俄语标有“儿童”的醒目字样。剧院本身也没有军事设施。因此，国际特赦组织指出：证据有力地表明，俄罗斯军队袭击剧院并非偶然。