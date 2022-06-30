拜登：美国将宣布再提供乌克兰8亿美元武器

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美国总统拜登周四表示，美国将在"未来几天内"宣布在向乌克兰提供至少价值8亿美元的武器。拜登并承诺将一直支持乌克兰。美国财政部宣布冻结一俄罗斯富豪超过10亿美元的信托基金。

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法新社报导，拜登在西班牙首都马德里北约峰会闭幕式上表示，美国计划宣布再向乌克兰提供8亿多美元的防空系统、火炮、反炮击系统和其他武器。

拜登表示："只要有必要，我们将会一直支持乌克兰，以确保乌克兰不被俄罗斯打败。"

另外，英国首相约翰逊也表示，英国将会再向乌克兰提供10亿英镑的军事援助；法国总统马克龙也表示，很快会再向乌方提供6门自走砲。

北约秘书长斯托尔滕贝格表示，芬兰和瑞典将于下周二签署正式加入北约的议定书，但之后仍要经全体30个成员国议会的批准，可能需时一年。

另据报道，美国财政部周四宣布，冻结俄罗斯亿万富翁克里莫夫（Suleiman Abusaidovich Kerimov）在美国特拉华州超过10亿美元的信托基金。

财政部表示，俄罗斯联邦委员会（上议院）议员克里莫夫被发现通过空壳公司藏匿资金，违反了美国的制裁法律。自2018年以来，克里莫夫因克里米亚和俄乌冲突等事件受到美国的制裁。