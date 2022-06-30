杰克逊宣誓就职 成为美国首位非裔女性大法官

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杰克逊周四宣誓就任美国最高法院大法官，接替前美国最高法院自由派大法官布雷耶，成为美国首位非裔女性大法官。

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首席大法官罗伯兹（John Roberts）在宣誓典礼上，代表最高院成员欢迎杰克森加入。

任职27年、现年83岁的自由派大法官布雷耶1月下旬宣布，将在最高法院目前庭期结束时退休，让拜登获得提名遗缺的第一个机会，但他仍无法改变最高法院的意识形态平衡。原为院内最高龄大法官的布雷耶周四正式退休。美国联邦最高法院保守派占6席，自由派占3席。51岁的杰克森加入后并未改变保守派大法官占多数这种态势。

杰克森是最高法院1789年创立后第116位大法官，也是史上第6位女性和第3位非裔人士大法官。

她毕业于哈佛法学院，曾经担任布雷耶书记官，在法律界拥有广泛经验，曾任联邦上诉法官、联邦地区法院法官、美国量刑委员会（U.S. Sentencing Commission）成员，也曾担任联邦公设辩护人。

联邦最高法院6天前刚推翻1973年"罗诉韦德案"（Roe v. Wade）保障堕胎权的历史性裁决。

路透社民调显示，最高法院推翻堕胎权后，57%美国人对最高院持负面观感，与本月稍早差异甚大，当时持正面观感的人以些微差距占多数。

据白宫曾发布的声明，杰克逊在法律界有着丰富的经验，她的职业履历包括联邦上诉法院法官、联邦地区法院法官、美国量刑委员会成员、私人执业律师和联邦公设辩护人等。