约翰逊：英国不会放弃香港 将尽一切努力确保"港人治港"

英国/香港/中国/人权

在香港回归中国25周年之际，英国首相约翰逊周四发表讲话，强调英国不会放弃香港，约翰逊称，英国继续确保中国遵守对香港的承诺，包括"港人治港"的政策。

广告 继续浏览后续

法新社消息，约翰逊周四透过唐宁街首相府社交平台帐户发表一段视频表示，“我们不会放弃香港"。约翰逊说，" 25年前，我们向香港和香港人民作出承诺，我们将会信守这一承诺，尽一切努力确保中国遵守诺言，让香港重新实现"港人治港"。

约翰逊在香港回归中国25周年的讲话中表示，在香港回归25年前夕，中国政府开始不遵守其承诺，威胁港人的权利和自由，以及当地持续的繁盛。他形容英国是一个尊重言论及集会自由的国度，并指目前有12万名港人和家庭选择在英国居住。

约翰逊引述末代港督彭定康25年前所说的"这是普天同庆的一天，而不是伤感的时刻"强调，英国不会放弃香港，英国在25年前对香港及港人作出承诺，而且现在有意保持，尽一切能力确保中国守信，重新实现港人自治，让大家再一次不是以伤感，而是欢笑面对香港的未来。

英国外交大臣特拉斯在一份声明中指责，在香港“公民权利和政治权利不断受到侵蚀”，尤其是自2020年6月30日实施国家安全法以后，“当局压制反对派，将异议人士定罪，并打压所有敢于说真话的人”。