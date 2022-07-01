习近平未与港官握手 未乘港车

香港/习近平

中国国家主席习近平昨天起访问香港，这是他自疫情爆发两年多来首次离开中国大陆，新闻镜头中可见习近平与妻子彭丽媛都与港府官员保持距离，未见习近平与官员握手，并提高了保安规格。习近平这次赴港出席香港回归25周年活动提高了保安规格，其座驾为红旗防弹车，与他2017年访港时由香港政府提供的宝马七系防弹车不同。至于习近平在港使用国产「红旗」防弹轿车，以及夜宿深圳，时事评论员刘锐绍称，那更是「不放心」香港的表现，「可能习近平连自己怕什么都不知道」。

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据中央社今天报道，中国国家主席习近平访港，全程与官员保持距离提高保安规格。

就习近平乘坐中国国产红旗轿车，该报道引述香港01消息说，现在的红旗车系没有一款与习近平访港座驾相似，估计是专属设计，也没有详细资料。

以往中国领导人访港，均会乘坐由港府提供的宝马七系防弹车，包括2012年时任国家主席胡锦涛访港、2016年时任全国人大委员长张德江访港。

此外，习近平访港之际，香港新冠病毒疫情正升温，连续两天单日确诊突破2000例。从新闻镜头中可看到，习近平与彭丽媛抵港后都与官员或嘉宾保持距离，没有握手，包括昨天习近平分别与官员及与百多名香港各界人士合照，都未与各人握手，只点头打招呼示意，与以往不同。

彭丽媛昨天到西九戏曲中心欣赏表演后，与表演者交流时也保持一段距离。

消息说，习近平及所有官员、嘉宾全程载上印有“25”字样的N95口罩。习近平这两天除了在发言时有脱下口罩，其他时间全程载上口罩，以免感染。

中央社说，今天上午习近平主持新一届香港政府官员宣誓，其台下座位也与其他人保持一定距离，也看不到他与新任行政长官李家超握手。