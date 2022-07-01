习近平结束旋风式访港 下午再乘高铁离开

中国/香港

中国国家主席习近平结束一天半访港行程，今天下午约1时在西九高铁站乘高铁离开。习近平这次访港是他2年多来首次离开中国大陆出境，但访港行程大幅缩减，并且没有在香港过夜。中国国家主席习近平今天1日向港人说，“一国两制”是好制度，符合中国国家和香港根本利益，必须长期坚持。

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据中央社今天报道称，以往中共领导人访港主要搭乘飞机，习近平今次选择乘坐高铁，昨天约下午3时他与妻子彭丽媛乘高铁抵达西九高铁站。

习近平昨天发表讲话，指香港历经风雨后“浴火重生”，及到科学园参观，也出席活动分别与香港政府官员及百多名社会各界人士合照。晚上他出席前特首林郑月娥设的晚宴，之后返回深圳，没有在香港过夜。

习近平今次访港行程大幅缩短至一天半，今天早上约9时50分他的车队再抵达西九高铁站，由警方开路驶往会展主持新一届香港政府官员就职典礼。

该报道称，下午约1时习近平及彭丽媛抵达西九高铁站，政府主要官员在旁欢送，从新闻镜头看到林郑月娥多次点头，未知是否与习近平交谈，习近平也走向欢送他的学生，彭丽媛对学生竖起大拇指，之后离开，镜头中也看到中国国务委员兼外长王毅一同离开。