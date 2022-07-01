习近平：「一国两制」将长期坚持 促港人尊重以中共为执政党的中国制度

香港/七一

在香港实行「一国两制」「五十年不变」的方针，原在2047年完结，但中国国家主席习近平在新一届港府就职礼上致辞时说，「一国两制」符合中国和港澳的根本利益，这样的好制度「必须长期坚持」，说时没有提及年期。他又说，维护国家主权是「一国两制」方针的最高原则，社会主义制度则是中国的根本制度，而中国共产党领导是中国社会主义「最本质的特征」，促全体港人「自觉尊重和维护国家的根本制度」。

广告 继续浏览后续

习近平今(1日)早在第六届香港特区政府就职礼上，就「正确」理解「一国两制」和香港未来五年的方向发表讲话。他首先赞扬香港为中国创造经济长期平稳快速发展作出了「不可替代的贡献」，但却把英国殖民地年代开始的代议政制抹掉，强调回归中国后，「香港真正的民主由此开启」。而在「全面管治权」和「爱国者治港」原则得到落实后，香港的「民主制度符合一国两制方针」及其宪制地位，有利于保持香港繁荣稳定。

他续称，「一国两制」的根本宗旨是维护中国国家主权、安全及发展利益，而实践下来，这制度符合国家民族和港澳的根本利益，得到逾14亿中国人支持、港澳居民「一致拥护」及国际社会「普遍赞同」，「这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持。」

今年是香港回归25周年，原是香港制度和生活方式「五十年不变」的中场，但习在讲话中，没有提及中场等相关时间参考或2047年，但亦没有说长期指的年限。

不过，习近平接着阐释他要求的「全面准确」贯彻「一国两制」方针，即「维护国家主权、安全、发展利益是一国两制方针的最高原则」，而社会主义制度是中国的根本制度，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，特区「所有居民应该自觉尊重和维护国家的根本制度」，这将为港澳创造无限广阔的发展空间。

习近平不提三权合作 强调司法独立

他续称，此外，必须坚持以北京的中央政府全面管治权为源头，以及保障由此权力来源而生的特区高度自治权相统一衔接；至于他2008年时在港提出的三权应该「互相理解、互相支持」的三权合作论，他今早的说法是，「行政机关和立法机关即相互制衡，又相互配合，司法机关依法独立行使审判权」。

习近平又说，未来必须落实爱国者治港，政权必须牢牢掌握在爱国者手中，强调没有一个国家或地区「会允许不爱国，甚至卖国、叛国的势力和人物掌握政权」，这在任何时候都不能动摇，因为守护好管治权，就是守护好香港的繁荣稳定。

至于香港未来五年，他认为机遇大于挑战，并向现政府提出四点「希望」，包括着力提高治理水平和效能，以及完善治理体系；要转变治理理念，提升国家观念和国际视野，把有为政府和高效市场更好地结合起来；透过改革增强发展动能；切实排查解决民生困难，以及共同维护和谐稳定。习近平表明，香港要聚精会神谋发展。香港居民只要真心拥护「一国两制」、热爱香港、遵守《基本法》和特区法律，便都是建设香港的积极力量，可以为香港作贡献。

习近平出席新一届政府就职典礼后，先后会见新任特首李家超，以及行政、立法及司法机构负责人。习氏夫妇其后已于下午一时许与中央办公厅主任丁薛祥、中央军委副主席许其亮、外长王毅等随行官员到西九龙站乘坐专列返回中国。