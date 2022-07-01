华日：美国和主要盟友联手对抗中国

美国/中国/欧洲

美国及其在欧洲和亚洲的主要盟友正联合起来对抗中国，它们都将中国视为安全挑战，而且中方在乌克兰战争中对俄罗斯的支持更是令人不安。作为美国最亲密印太盟友的日本、韩国、澳大利亚和新西兰参加了本周的北大西洋公约组织年度峰会，这是迄今为止的首次。

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据华尔街日报署名Daniel Michaels /Charles Hutzler今天报道称，北约周三发布的最新安全概念也首次将中国单列出来，称中国公开声明的雄心和胁迫性政策对西方的利益、安全和价值观构成挑战。虽然这些盟友并不是要建立一个扩大的正式联盟，但它们的合作使日本和澳大利亚等长期以来直面中国力量展示的国家与欧洲国家站到一起，这些欧洲国家曾倾向于将中国视为一个经济机会，但最近对中国的强硬姿态显示出反感。

现任和前任官员说，考虑到俄乌战争和中俄伙伴关系，这些盟友认为它们的安全息息相关。这些国家都是实行市场经济的民主国家。

前奥巴马政府国家安全官员、现为乔治城大学(Georgetown University)亚洲研究教授的Evan Medeiros说：“人多力量大”。Medeiros说：“现在，欧洲领导人似乎已放弃了对中国的幻想，亚洲的决策者希望争取欧洲的合作，与中国进行长期艰巨的战略竞争。”

官员和国际事务分析人士表示，更紧密的合作可能会考验这些盟友能否平衡两方面的挑战：一边是欧洲和美国眼中来自俄罗斯的愈发严峻的威胁，另一边是这些盟友眼中中国构成的较长期挑战。

本周早些时候，七国集团(Group of Seven, 简称G7)领导人在另一场峰会上也讨论了俄乌战争，以及如何减轻战争对全球能源、食品等市场的影响。这些领导人在谈到中国时还使用了一些尖锐的言辞，并敦促中国为国际安全作出贡献，避免威胁、胁迫、恐吓或使用武力。

这两次峰会都提及有必要与中国接触，一些欧洲盟友仍对把中国进一步推向俄罗斯一边保持警惕。北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)周三在马德里峰会第一次会议后的新闻发布会上说：“中国不是我们的敌人，但我们必须清醒地认识到它所带来的严峻挑战。”

美国官员表示，欧洲和亚洲盟友们的通力协作，应有助于应对中俄叠加带来的挑战。

欧洲对外关系委员会(European Council on Foreign Relations)亚洲项目主任Janka Oertel称，中国在乌克兰局势上的立场，特别是习近平2月份与普京发表的联合声明，确实让欧洲人感到不安。Oertel表示，如今随着乌克兰战争的爆发，欧洲和中国的相关对话正朝着与美国相同的方向发展，也就是对华采取更强硬立场。

据该报道，美国官员表示，欧洲正改变对中国的看法，这一点在习近平与普京发表联合声明和俄乌战争爆发之后表现得尤为明显，美国因此更容易拉拢欧洲与印太盟友加强合作。

该报道原文链接：cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%92%8C%E4%B8%BB%E8%A6%81%E7%9B%9F%E5%8F%8B%E8%81%94%E6%89%8B%E5%AF%B9%E6%8A%97%E4%B8%AD%E5%9B%BD-11656650408